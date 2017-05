Demite-se mais um nomeado de Trump para a equipa de segurança

É já o segundo nomeado por Donald Trump para o cargo de secretário do Exército a demitir-se. Esta sexta-feira, Mark E. Green renunciou ao lugar ainda antes de se iniciar o processo de confirmação por parte do Senado norte-americano. A demissão surgiu na sequência de intensa pressão devido a declarações sobre o Islão ou questões de género.

Em comunicado, enviado à CBS News, Green diz que a sua nomeação se tornou numa distracção por causa de “ataques falsos e enganadores” contra si. “Tragicamente, a minha vida de serviço público e as minhas crenças cristãs têm sido mal caracterizadas e atacadas por outros do outro lado, para benefício político”, afirmou ainda.

Mark E. Green foi senador pelo Tennesse e é um veterano da guerra do Iraque. Depois de ter criticar as tentativas federais de impedir a discriminação contra gays, lésbicas, bissexuais e transgéneros nos locais de trabalho, gerou-se uma onda de críticas e de pressão para que fosse escolhida outra pessoa para secretário do Exército.

Mas o Washington Post recorda mais afirmações que geraram polémica. Entre elas, uma em que Greene diz que se se perguntar a um psiquiatra, ele vai dizer que ser “transgénero é uma doença”.

Para além das organizações activistas LGBT, também algumas organizações islâmicas se opuseram à nomeação de Greene. Na base desta oposição estão declarações em queo veterano afirmou que não iria “tolerar” que se ensine os “pilares do Islão” nos livros escolares.

