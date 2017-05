Coreia do Norte denuncia "plano da CIA" para matar a sua "liderança suprema"

A Coreia do Norte acusou esta sexta-feira a agência norte-americana CIA de ter um plano para assassinar a sua "liderança suprema" com substâncias químicas e biológicas, a meias com os serviços secretos da Coreia do Sul. Ainda assim, Pyongyang diz que esse plano é uma "ilusão" e que nunca será bem-sucedido.

A tensão na península coreana subiu nas últimas semanas devido à possibilidade de a Coreia do Norte testar uma arma nuclear pela sexta vez, ou mais um míssil balístico, em violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O regime norte-coreano disse esta semana que a hostilidade dos Estados Unidos deixou a região à beira de uma guerra nuclear.

Esta sexta-feira, o Ministério da Segurança norte-coreano emitiu um comunicado onde denuncia "um esforço desesperado" dos "imperialistas" norte-americanos e da Coreia do Sul que "ultrapassa todos os limites".

"A norte-americana CIA e os serviços secretos da Coreia do Sul, bastiões do mal no mundo, elaboraram um plano que tem como alvo a suprema liderança da República Democrática Popular da Coreia, e esses actos foram postos na fase extremamente grave de implementação", disse o ministério norte-coreano, citado pela agência oficial de notícias, a KCNA.

"Foi recentemente detectado um grupo terrorista, que a CIA e os serviços secretos da Coreia do Sul infiltraram na República Democrática Popular da Coreia para cometer actos terroristas patrocinados por um Estado contra a liderança suprema da República Democrática Popular da Coreia, com recurso a substâncias químicas e biológicas", prossegue o comunicado.

A embaixada dos Estados Unidos em Seul e os serviços secretos da Coreia do Sul ainda não comentaram esta alegação da Coreia do Norte. O director da CIA, Mike Pompeo, visitou a Coreia do Sul esta semana e encontrou-se com o seu homólogo dos serviços secretos.

No início da semana, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que teria "muito gosto" em falar pessoalmente com o Presidente norte-coreano, Kim Jong-un.

A agência norte-coreana KCNA disse que as duas agências "corromperam ideologicamente" e subornaram um cidadão da Coreia do Norte de apelido Kim e transformaram-no num "terrorista cheio de vontade de vingança contra a suprema liderança da República Democrática Popular da Coreia".

"Eles elaboraram um plano para levar essa escumalha humana chamada Kim a cometer atentados terroristas contra a liderança suprema em eventos no Palácio do Sol de Kumsusan, paradas militares e ajuntamentos públicos", avança ainda a KCNA, que deixa alguns pormenores do que diz ser o plano para matar norte-coreanos: "Eles disseram-lhe que os assassinatos com substâncias bioquímicas, incluindo substâncias radioactivas e venenosas, é o melhor método porque não requer acesso aos alvos e os seus resultados só aparecem seis ou 12 meses mais tarde. Deram-lhe 20 mil dólares em duas ocasiões."

