Campanha de Macron diz que foi vítima de um ataque informático "sem precedentes"

A equipa de campanha de Emmanuel Macron alega que foi alvo de uma grande e coordenada operação de pirataria informática com o objectivo de prejudicar o centrista nas eleições presidenciais francesas, que se realizam já no próximo domingo.

Segundo a Reuters, a campanha de Macron diz que foram roubados documentos autênticos e que foram misturados com outra documentação falsa para criar dúvida e desinformação, acrescentando que os autores têm a clara intenção de prejudicar o candidato quando faltam poucas horas para a França ir às urnas.

Uma larga quantidade de emails foi divulgada na Internet esta sexta-feira. No total, cerca de nove gigabytes foram partilhados por um utilizador denominado de EMLEAKS num site de partilha de documentos que permite publicações anónimas chamado Pastebin, diz a Reuters. Ainda não foi confirmado se os emails são autênticos ou quem foi o responsável pela publicação.

“O movimento ‘En Marche!’ foi vítima esta noite de um ataque informático massivo e coordenado que deu origem à difusão nas redes sociais de variada informação interna”, diz um comunicado da equipa de campanha de Macron. "Não vamos tolerar a destruição dos interesses vitais da democracia”, afirmou ainda a equipa do candidato citada pela Reuters, acrescentando que vai tomar todas as medidas apropriadas e clarificar esta operação “sem precedentes”.

De entre os documentos partilhados, estão emails pessoais e profissionais de vários líderes do movimento político de Macron, numa operação de "desestabilização democrática como foi visto nos EUA durante a última campanha presidencial", continua o comunicado. No entanto, o movimento não se mostra preocupado com a situação, pois todos os documentos roubados são legais e apenas "reflectem o normal funcionamento de uma campanha presidencial". Apesar disso, apela-se à comunicação social para relatar a documentação pirateada "com consciência" pois parte dela é falsa.

Um porta-voz do Ministério do Interior afirmou que não vai comentar o caso porque o período de campanha eleitoral já terminou, relembrando as regras que proíbem quaisquer comentários que possam influenciar os resultados eleitorais neste período.

Nesta sexta-feira, Emmanuel Macron já tinha apresentado uma queixa no Ministério Público contra o rumor que tem circulado na Internet sobre a existência de uma conta bancária em seu nome num paraíso fiscal.

Os documentos que têm circulado nas redes sociais apresentam marcas que apontam para a sua falsidade, mas a existência desses papéis foi referida por Marine Le Pen durante o debate presidencial de quarta-feira.

No início deste ano surgiram também notícias que davam conta de que os serviços secretos franceses suspeitavam que a Rússia estaria a preparar uma operação para interferir nas eleições francesas, de modo a apoiar a eleição da candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen. Suspeitas semelhantes levaram à abertura de uma investigação nos EUA, para confirmar se Moscovo esteve envolvida numa campanha para levar Donald Trump à Casa Branca.

