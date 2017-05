Pela primeira vez em oito anos, as aulas em Camarate já não são em contentores

Durante oito anos, salas de aulas, cantina, biblioteca e tudo o que fazia parte da Escola Básica e Jardim de Infância nº1 de Camarate funcionava em contentores. As condições “eram terríveis”, classifica o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares. O que “levou a que muitos pais colocassem os filhos noutras escolas” que não aquela “onde fazia muito frio no Inverno e era uma estufa no Verão”. A esperança da autarquia é ver os alunos que “fugiram da antiga escola” por falta de condições voltarem à freguesia que inaugura este sábado a nova escola, construída de raiz.

A entrega de “uma casa nova” aos alunos, professores e auxiliares da escola básica e jardim-de-infância de Camarate aconteceu a 19 de Abril, no início do terceiro período de aulas. A construção da nova escola na freguesia era uma promessa eleitoral de Bernardino Soares e uma “obra colocada à cabeça das prioridades durante todo o mandato”, reafirmou o autarca.

A nova escola tem capacidade para mais alunos que a anterior. Com oito salas de 1.º ciclo e três de jardim-de-infância, conta com um refeitório, cozinha, biblioteca, ginásio, campo de jogos polivalente e uma horta pedagógica.

A autarquia anunciou, há um ano, a intenção de abrir a nova escola a tempo de lá começarem as aulas do terceiro período, de forma a “permitir aos alunos do quarto ano de terminar o ciclo na nova escola”. A inauguração da escola ao público acontece este sábado, pelas 10h.

“Falta de vontade política”

A escola funcionava em contentores desde 2009, ano em que a Câmara de Loures, então presidida pelo socialista Carlos Teixeira, encerrou o estabelecimento para ali fazer obras. As obras nunca começaram e este edifício, do outro lado da Rua dos Bombeiros Voluntários onde se situavam os contentores, tornou-se alvo de vandalismo. Foi demolido no ano passado para dar lugar à escola “novinha em folha”.

Perante uma “situação temporária que durou oito anos”, o actual autarca, da CDU, fala em “falta de vontade política do anterior executivo em resolver este problema”.

A nova escola traduziu-se num investimento de 2,2 milhões de euros, “totalmente suportados pelo município”, vincou Bernardino Soares, com a ajuda de um empréstimo de 12 milhões de euros contraído em 2015.

Com a construção desta escola, a Câmara de Loures estima que esteja perto dos dez milhões de euros o valor investido nos últimos quatro anos no parque escolar do concelho. A maioria das empreitadas traduziu-se em obras de renovação de escolas “debilitadas”, entre elas as escolas básicas de São João da Talha (nº4), de Fetais, da Quinta da Alegria e da Bobadela (nº3), enumerou o autarca.

Como obra final do mandato, Bernardino Soares espera inaugurar, antes do início do novo ano lectivo, a escola básica do Alto da Eira, em Santa Iria de Azóia.

