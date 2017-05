Jovem morre em colisão entre moto e ligeiro em Monção

Um jovem de 18 anos morreu, nesta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre uma moto e um veículo ligeiro, na Estrada Nacional n.º 202, em Monção, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais, José Passos. "O óbito foi declarado no Serviço de Urgência Básica de Monção, para onde o jovem foi conduzido após as manobras de reanimação realizadas no local do acidente", informou.

A colisão ocorreu pelas 13h09, na freguesia de Barbeita, no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo, e causou ainda dois feridos ligeiros, ocupantes do veículo ligeiro de passageiros envolvido no acidente e que foram conduzidos ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Ao local compareceram quatro operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Monção, a ambulância de suporte imediato de vida de Valença e a viatura de emergência médica estacionada no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e a GNR.

