Ílhavo vive um fim-de-semana dominado pelas artes

Cinema, instalações sonoras, concertos, oficinas de ilustração, dança e teatro. São várias as iniciativas culturais que estão a tomar conta de vários espaços públicos do município de Ílhavo, no âmbito da primeira edição do Ilustração à Vista. Inspirando-se na tradição da arte da ilustração da porcelana da Vista Alegre, o evento pretende celebrar “a história, a arte e o espaço público”. Até domingo, vive-se a semana inaugural do Ilustração à Vista, com a certeza de que a programação irá prolongar-se até Setembro, mês para o qual está prevista, também, “uma semana forte, em termos de actividades”, revelou Luís Ferreira, programador cultural do 23 Milhas (designação do conjunto dos quatro equipamentos culturais ilhavenses).

Nesta semana inaugural, que arrancou na última quinta-feira, as atenções têm estado divididas entre as várias oficinas de ilustração e desenho, instalações sonoras e espectáculos que integram o programa. “Foi muito interessante verificar que, mesmo sendo uma primeira edição, as oficinas ficaram quase esgotadas”, evidenciou Luís Ferreira ao PÚBLICO. Foi o caso da oficina dinamizada por Rita Sá, logo no dia de estreia do evento, que juntou à mesma mesa pessoas ligadas às artes e meros curiosos. A artista, que ilustra o concerto de piano de Joana Sá, sua irmã – espectáculo que irá decorrer este sábado (17h00), na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré -, desafiou as participantes da oficina a criarem e partilharem as suas próprias figuras modulares. “Vamos tentar combinar os meus desenhos com os deles”, perspectivou Rita Sá.

Para além das oficinas e workshops, o Ilustração à Vista prevê ainda a realização de vários espectáculos e performances que prometem surpreender o público. É o caso do Baile dos Candeeiros, uma produção da Radar 360 inspirada no “baile dos cinco candeeiros” que, na década de 60, acontecia na Foz do Douro. Um espectáculo de rua que junta música, danças clássica e contemporânea e teatro físico, que irá “iluminar” o Jardim 31 de Agosto, na Gafanha da Nazaré (sábado, 21h30).

Outra das apostas fortes do cartaz do evento reside no espectáculo “Raízes”, que resulta de uma co-criação entre municípios, mais concretamente Ílhavo e Estarreja. Os dois concelhos desafiaram a Companhia de Dança Contemporânea de Évora a trabalhar as memórias de ambos os territórios, realçando o papel de dois símbolos culturais dos mesmos: a Filarmónica Gafanhense e o Rancho Folclórico das Tricaninhas de Antuã. O resultado desse trabalho será dado a conhecer no domingo, pelas (21h30), no Largo da Vista Alegre – a primeira apresentação aconteceu, esta sexta-feira, em Estarreja.

Prevista está, também, a inauguração de duas exposições, no Museu da Vista Alegre, que irão manter-se abertas ao público até ao final de Setembro. “Outro modo de ler” é o título de uma delas. Com curadoria de Adélia Carvalho, “Outro modo de ler”, reúne nomes de grandes ilustradores portugueses e pretende ser “um espaço de descoberta e de convite à leitura, ou aos múltiplos modos de ler que a relação do texto com a imagem desperta”. Já a segunda mostra é dedicada a Isidro Ferrer, um dos mais influentes ilustradores contemporâneos. Trata-se de uma exposição da Ilustrarte, com curadoria de Ju Godinho e Eduardo Filipe, e que reúne cerca de uma centena de obras de Isidro Ferrer, da ilustração ao cartaz, da escultura ao design de comunicação.

Em edição de estreia, o Ilustração à Vista assume expectativas elevadas: colocar Ílhavo no roteiro dos eventos internacionais de ilustração. “Este programa e este formato têm todas as condições para o conseguir”, argumenta o programador cultural do 23 Milhas, sem deixar de destacar o facto de a programação abranger vários pontos distintos do concelho – a sede, a Gafanha da Nazaré e a Vista Alegre –, onde se encontram localizados equipamentos culturais<_o3a_p>.

