Moody's mantém rating atribuído a Portugal

A agência de notação financeira Moody's manteve esta sexta-feira o rating que atribui a Portugal em Ba1, com uma perspectiva de evolução estável. Isto significa que, para esta agência, a classificação de Portugal continua no nível "lixo", sem expectativas de uma mudança de avaliação durante os próximos meses, nem para cima, nem para baixo.

As regras definidas a nível europeu para a atribuição de ratings aos Estados prevêem que cada uma das agências marque três dias por ano nos seus calendários para poder proceder a uma alteração da nota de um determinado país. O calendário da Moody's apontava que esta sexta-feira poderia haver a possibilidade de publicação de um novo relatório sobre Portugal e, eventualmente, de uma mudança no rating do país ou da sua perspectiva de evolução. No entanto, a Moody's optou, tal como tem vindo a fazer desde 2014, não só por não proceder a mudanças no rating e na perspectiva como também por não publicar uma nova análise sobre a situação do país.

A manutenção do rating atribuído pela Moody’s a Portugal comprova a dificuldade que o país tem vindo a enfrentar para convencer as agências de rating da melhoria sustentada da situação orçamental e económica do país, mesmo num cenário em que os objectivos para défice foram atingidos e a economia dá sinais de aceleração.

Para a capacidade de Portugal poder obter financiamento nos mercados a taxas de juro mais acessíveis seria muito importante que mais agências de rating deixassem de classificar Portugal no nível “lixo”. Neste momento, entre as quatro agências internacionais aceites pelo Banco Central Europeu para avaliarem o nível de risco dos títulos emitidos por um país, apenas a DBRS atribui um rating acima do nível "lixo", tendo confirmado em Abril essa classificação. A Moody's, Standard & Poor's e Fitch estão todas abaixo desse nível. É por isso que a classificação que Portugal obtém da DBRS continua a desempenhar um papel fulcral para a capacidade de o país (tanto o Estado como os bancos) obterem financiamento junto do banco central.

