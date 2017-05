Concorrência notificada da compra da EDP Gás pela REN

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada pela REN Gás da compra à EDP da antiga Portgás, a actual EDP Gás, por 532 milhões de euros. O supervisor deu conta da notificação formal num aviso publicado na imprensa nesta sexta-feira.

A operação de concentração foi anunciada há cerca de um mês. Com o negócio, a REN Gás junta à actividade de transporte de gás natural a actividade regulada de distribuição.

No aviso, a Autoridade da Concorrência lembra que “quaisquer observações de terceiros interessados sobre a operação de concentração em causa devem” contactar a AdC no prazo de dez dias úteis.

A empresa do grupo EDP, sintetiza a AdC, “centra a sua actividade no desenvolvimento e na exploração da rede pública de distribuição de gás natural na região litoral Norte”, onde está presente em 29 concelhos dos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo. A REN, por sua vez, tem como “uma das principais actividades o transporte de gás natural em alta pressão e a gestão técnica global do Sistema Nacional de Gás Natural (SnGN), garantindo a recepção, o armazenamento e a regaseificação de gás natural liquefeito, bem como o armazenamento subterrâneo de gás natural”.

Com o negócio, a actividade de comercialização continuará a ser exercida pela EDP, ou seja, o negócio abrange apenas a infra-estrutura e deixa intacta a carteira de clientes de gás natural do grupo liderado por António Mexia.

A REN, dizia a empresa liderada por Rodrigo Costa quando a compra foi anunciada, “incorpora um activo relevante no mercado nacional de distribuição de gás natural com potencial de crescimento, dadas as características demográficas e económicas da região de concessão”.

Para concretizar a operação, a REN vai recorrer a crédito e a um aumento do capital social de até 250 milhões de euros em dinheiro, “a realizar mediante oferta pública de subscrição, com respeito pelo direito de preferência dos accionistas”, esclareceu então a empresa.

