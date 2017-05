Quintana contra Nibali no centenário da Volta a Itália

É de um corredor completo que se espera uma afirmação de força na edição 2017 da Volta a Itália, a 100.ª da mítica competição de três semanas que neste ano combina montanha e contra-relógio individual em doses generosas. Com nomes tão cintilantes como Chris Froome, Alberto Contador ou Fabio Aru fora da equação, o assalto à camisola rosa deverá resultar de um duelo entre Nairo Quintana e Vincenzo Nibali. Mas há mais um punhado de concorrentes à espreita.

O tiro de partida para uma edição que se pretende emblemática será dado hoje, em Alghero, na Sardenha, com uma etapa de 206km e um perfil de baixa dificuldade. No percurso deste ano, a organização procurou incluir tantas subidas icónicas (que remetem para história do Giro) quanto possível, incluindo uma chegada ao Monte Etna e incursões ao Mortirolo, ao santuário de Oropa, ao Monte Grappa e ao Stelvio, ponto mais alto do traçado (etapa 16).

No outro prato da balança, contam-se dois “cronos” individuais, na 10.ª e na 21.ª e última etapa — 39,8km e 29m3km —, com o circuito de Monza como pano de fundo. O que implica que o futuro vencedor da prova reúna um conjunto de qualidades que o aproximem do protótipo de um corredor sem falhas.

Esse lote de candidatos é encabeçado por Quintana (Movistar), vencedor da edição de 2014 e protagonista de um grande arranque de temporada (ganhou a Volta à Comunidade Valenciana e o Tirreno-Adriático), e pelo detentor do título de 2016, Nibali (Bahrain-Merida), com mais experiência e currículo mas um passado recente menos entusiasmante.

Depois, há que contar também com nomes como Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Geraint Thomas (Sky), Thibaut Pinot (FDJ) ou Tom Dumoulin (Sunweb), numa prova que terá representação portuguesa nas pedaladas dos chefes-de-fila Rui Costa (UAE Emirates) e José Mendes (Bora) e no trabalho de José Gonçalves (Katusha) em prol do russo Ilnur Zakarin.

