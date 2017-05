Moreirense reage a tempo, condena Nacional e aproxima-se da salvação

O Moreirense bateu o Sp. Braga (2-1), esta sexta-feira, em Moreira de Cónegos, somou 29 pontos e determinou a despromoção do Nacional da Madeira, garantindo ainda uma importante vantagem de seis pontos sobre o Tondela (recebe o V. Setúbal no domingo) na luta pela manutenção.

PUB

Na abertura da 32.ª jornada da I Liga, os bracarenses superaram duas contrariedades, com Abel Ferreira a ser forçado a substituir o lesionado Vukcevic aos 19', vendo a equipa "arsenalista" reduzida a dez unidades cinco minutos depois, na sequência da expulsão do central Rosic, por acumulação de amarelos (21' e 24').

Apesar da inferioridade numérica, o Sp. Braga manteve uma boa organização e colocou-se, inclusive, em vantagem na sequência de um cruzamento de Marcelo Goiano para Rui Fonte, com Ricardo Horta a beneficiar do ressalto e a surgir isolado frente a Makaridze para inaugurar o marcador (36').

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Petit respondeu ainda na primeira parte, reforçando o ataque com Sougou, por troca com Bouba Saré. Apesar de tudo, foi o Sp. Braga, já no início da segunda parte, a dispor da melhor ocasião, em lance individual de Pedro Santos.

O Moreirense investia no ataque e arriscava tudo com a saída do central Diego Ivo, acabando por ser recompensado numa jogada de insistência em que Nildo encontrou espaço na área para bater Marafona (76'), que instantes antes negara, por instinto, um golo certo a Neto.

A reviravolta seria confirmada por Alan Schons, no último minuto do encontro, deixando a equipa de Moreira de Cónegos muito perto de alcançar a permanência e determinando, desde já, a descida do Nacional à II Liga. Os madeirenses, que competiam no primeiro escalão desde 2002-03, ainda têm três jogos pela frente, mas já não irão evitar a despromoção.

PUB

PUB