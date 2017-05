Mónaco comprou clube da II Divisão belga

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, anunciou a aquisição do Cercle Bruges, que compete actualmente no segundo escalão do futebol belga. “Este projecto enquadra-se na política de desenvolvimento desportivo através da aposta em jovens talentos de futuro”, pode ler-se no comunicado do emblema monegasco.

“A assembleia geral do Cercle Bruges votou favoravelmente e por unanimidade a tomada de uma posição maioritária por parte do Mónaco”, acrescenta o clube.

Fundado em 1899, o Cercle Bruges é descrito como um “clube histórico do futebol belga”. Três vezes campeão da Bélgica (1911, 1927 e 1930), este emblema também conquistou a Taça duas vezes, em 1927 e 1985. Em 2014-15, após 12 temporadas consecutivas no principal escalão do futebol belga, foi despromovido.

“[O Cercle Bruges] vai manter todos os seus valores e características. Mais detalhes serão revelados no sábado, após uma conferência de imprensa com os dirigentes belgas e monegascos”, conclui o comunicado.

