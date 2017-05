Gilles Muller fecha quadro das meias-finais do Estoril Open

Gilles Muller completou na noite desta sexta-feira o quadro das meias-finais do Estoril Open 2017. Num encontro decidido em três sets (5-7, 6-2, 6-3) frente a Taro Daniel, o luxemburguês arrancou a meio da partida para uma exibição demolidora que lhe garante um frente a frente com Kevin Anderson na próxima ronda.

Daniel começou melhor, com um serviço sólido e, num set equilibrado, conseguiu impor-se por 7-5. No arranque do segundo parcial, o encontro manteve-se renhido mas apenas até ao quarto jogo (2-2). A partir desse momento, Muller elevou o nível e, depois de ter estado a perder por 2-0, somou mais quatro jogos consecutivos para fechar com um esclarecedor 2-6.

A série vencedora do número 28 do ranking manteve-se no início do set decisivo, que chegou a liderar por 0-3. Nove jogos depois, porém, Daniel voltou a vencer um jogo, mas sem conseguir verdadeiramente entrar na discussão do parcial, que terminaria com 3-6.

No sábado, Pablo Carreño Busta e David Ferrer medem forças ao início da tarde, decidindo-se a outra vaga na final com o embate entre Kevin Anderson e Gilles Muller, que aos 33 anos marca pela primeira vez presença nesta fase de um torneio ATP em terra batida.

