Estoril Open: Pablo Carreño Busta elimina o campeão em título

O espanhol Pablo Carreño Busta ajustou contas nesta sexta-feira com o compatriota Nicolás Almagro, eliminando o campeão em título, em dois sets, para se tornar no primeiro semifinalista do Estoril Open em ténis.

A reedição da final de 2016 teve uma direcção única, com o primeiro cabeça de série a impor-se com os parciais de 6-2 e 6-4, em apenas 1h10m.

Há um ano, Almagro e Carreño Busta digladiaram-se no court durante 2h47m, naquela que foi a primeira final 100 por cento espanhola no torneio português desde 2001, com o primeiro a sobreviver à sua inconstância para vencer por 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) e 6-3.

