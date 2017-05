Cidade desportiva do Sp. Braga custa 20 milhões e está pronta em 2019

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, anunciou nesta sexta-feira que a cidade desportiva, "a obra do século" do clube, como a designou, vai estar totalmente concluída em Janeiro de 2019 e custará 20 milhões de euros.

Uma comitiva do clube, liderada por Salvador, fez uma visita guiada às obras da cidade desportiva, cuja primeira fase, o centro de formação do futebol bracarense, deverá estar concluído em finais de Junho.

Construída em socalcos, a academia minhota "é um projecto muito funcional para a formação e toda a sua estrutura", considerou o presidente do clube, antes de fazer de cicerone ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, ao presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, ao vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Hermínio Loureiro e ao presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.

"A primeira fase da obra está quase pronta, podíamos inaugurá-la no fim deste mês, mas não o vamos fazer porque estamos em período eleitoral e não fazia sentido. É o projecto do século. Ao fim de 98 anos, além do património humano, o clube vai, pela primeira vez, ter algo que é fisicamente dos sócios e para os sócios", afirmou Salvador.

O líder "arsenalista" notou que, "a nível de infraestruturas, o Sporting de Braga não acompanhou o crescimento desportivo do clube", mas que "uma visão global" do clube e do município, que doou os terrenos, vai permitir isso.

António Salvador disse ainda que o projecto vai custar 20 milhões de euros (nove milhões para a primeira fase e 11 milhões para a segunda), verba que quer pagar durante o próximo mandato.

O presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, elogiou o "projecto visionário e estruturante" do Sporting de Braga eHermínio Loureiro resumiu o que tinha acabado de ver numa palavra: "impressionante". "Não há clubes em Portugal que queiram ter futuro que não apostem na formação", notou o dirigente, que considerou esta "uma obra marcante para o país".

Relvados, mini-estádio, piscina, pavilhão

A primeira fase da empreitada dotará a cidade desportiva do edifício do centro de formação, que albergará toda a estrutura do futebol de base do clube, assim como cinco relvados, três naturais e dois sintéticos, um campo de futebol de sete e um para o futebol de praia, que se somarão aos dois campos relvados de treino já existentes.

Na segunda fase, que António Salvador quer inaugurar a 19 de Janeiro de 2019, data do 98.º aniversário do clube, será edificado o mini-estádio para os jogos oficiais das equipas B e feminina do Sporting de Braga, que terá uma bancada coberta com 2.800 lugares, e o pavilhão multiusos com capacidade para 1.250 lugares.

Este pavilhão regenerará a piscina olímpica, que nunca foi concluída, contígua ao Estádio Municipal de Braga e onde já foram investidos cerca de oito milhões de euros.

Junto ao pavilhão ficará instalada uma área administrativa, a loja do clube e serviços de apoio aos sócios, uma área residencial com 60 quartos duplos, área de refeitório e de descanso/lazer e ainda um espaço de apoio às equipas profissionais (balneários, ginásio, fisioterapia, hidroterapia com piscina, gabinetes de trabalho).

António Salvador revelou ainda que convidou o arquitecto do estádio municipal de Braga, Eduardo Souto Moura, para desenhar a Praça do Centenário, nas imediações do futuro pavilhão multiusos, a ser inaugurada no centenário do clube, em 2021.

