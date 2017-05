Saiu o novo trailer de Dunkirk, próximo filme de Christopher Nolan

Foi revelado um trailer mais completo de Dunkirk, o próximo filme de Christopher Nolan que tem estreia marcada para a segunda metade de Julho. Três anos depois de Interstellar, o realizador americano volta a realizar uma longa-metragem.

PUB

A história de Dunkirk passa-se no início na II Guerra Mundial e é sobre a evacuação de soldados da Aliança de Dunkirk, localidade em França.

O novo filme de Nolan conta com estrelas como Tom Hardy e Cillian Murphy, com quem Nolan já trabalhou anteriormente, com Mark Rylance, que no ano passado arrecadou o Óscar de Melhor Actor Secundário por A Ponte dos Espiões, Kenneth Branagh e Harry Styles, que se estreia assim no cinema.

PUB

A banda-sonora estará mais uma vez a cargo de Hans Zimmer. Esta será a sétima colaboração do compositor com Christopher Nolan, depois da trilogia do Cavaleiro das Trevas, A Origem e Interstellar. O director de fotografia é Hoyte van Hoytema, com quem Nolan trabalhou em Interstellar, depois de o seu habitual colaborador Wally Pfister ter decidido embarcar na realização.

PUB

PUB