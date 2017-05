Chamem a polícia: LCD Soundsystem lançam duas canções de surpresa

Não sabemos quando o novo álbum vai chegar — aliás, nem James Muprhy o sabe exactamente —, mas podemos começar a imaginar ao que soará. Na noite desta quinta-feira, os LCD Soundsystem lançaram duas novas canções, as primeiras desde que, no dia de Natal de 2015, quebraram o silêncio discográfico com Christmas will break your heart. American dream e Call the police foram lançadas em simultâneo e já podem ser ouvidas nas plataformas de streaming. Não haverá edição em formato físico: “estarão disponíveis no vinil do LP”, explica James Murphy num post da página de Facebook da banda.

A banda de Losing my edge anunciou o regresso à actividade em 2015, quatro anos depois do silêncio que se seguiu aos concertos de despedida no Madison Square Garden, em Nova Iorque. Inicialmente, não era certo que o renascimento contemplasse mais que nova vida em palco – que passou, em Portugal, pela edição do ano passado do Vodafone Paredes de Coura. Dois anos depois, e se dúvidas houvesse, é certo que teremos sucessor para This Is Happening, o terceiro álbum da banda, editado em 2010. Um álbum, a julgar pelo que escreve James Murphy, marcado por um renovado entusiasmo com a banda e o seu processo criativo. “Tem sido um dos discos que mais prazer sinto em fazer em toda a minha vida”, afirma. “Julgo nunca ter estado tão feliz a criar um álbum”, acrescenta.

James Murphy adianta que o novo registo está praticamente finalizado, faltando apenas terminar as gravações de voz de uma canção e um par de misturas noutras. O álbum, porém, só será disponibilizado quando estiver preparada a edição do mesmo em vinil – “porque… bem… porque sou um velho”, justifica no habitual tom auto-depreciativo. Aguardemos, portanto, e dediquemo-nos a ouvir American Dream e Call the police.

