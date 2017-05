PSD e Bloco querem conhecer critérios para fecho de balcões da Caixa

O PSD e o Bloco querem saber exactamente quais os critérios que estão na base da escolha dos balcões a encerrar pela Caixa Geral de Depósitos. Depois da confirmação do fecho do balcão de Almeida, no distrito da Guarda, na passada terça-feira - que será a única sede de concelho sem uma agência do banco público -, o PSD começou a fazer contas: a administração da Caixa indicara 69 balcões para fechar, mas desistiu em nove casos; oito deles situam-se em municípios liderados pelo PS. Só o concelho de Marvão, que manterá a agência da Caixa, é social-democrata.

PUB

"O encerramento da agência de Almeida é uma brutalidade que não tem nenhuma explicação conhecida a não ser, aparentemente, razões político-partidárias", apontou o deputado Carlos Peixoto, esta tarde, no Parlamento. O caso de Marvão é exactamente igual ao de Almeida - o balcão é o único do concelho e estava sinalizado para fechar, mas o do distrito beirão foi fechado e o do alentejano, afinal, continuará em actividade, contou. O PSD já perguntou ao Governo quais são os critérios estabelecidos mas não obteve resposta.

Admitindo ser "inevitável e natural" que o processo de reestruturação da Caixa implique uma redução da rede, o deputado eleito pelo distrito da Guarda realçou que a CGD "presta um serviço público que a diferencia dos restantes bancos privados" e que esse estatuto lhe "impõe o dever de estar representada onde a oferta privada é escassa ou nula" - como é o caso em Almeida. E criticou que "tanto primeiro-ministro como o ministro das Finanças lavem as mãos como Pilatos, como se não tivessem qualquer responsabilidade sobre a Caixa".

PUB

O mesmo argumento é usado pelos bloquistas para exigirem, por escrito, explicações do ministro das Finanças sobre os alegados acordos que a Caixa terá feito com freguesias para que sejam as juntas a assegurar instalações para alguns serviços do banco público em concelhos onde haverá fecho de balcões. O deputado Moisés Ferreira contou que os autarcas "não têm conhecimento de qualquer acordo".

O bloquista considerou a recapitalização e reestruturação do banco "necessária" mas para "reforçar" a actividade, e não para a reduzir. "O encerramento de balcões é um duplo erro: reduz a capacidade para fazer serviço público e abre espaço para que outros bancos privados captem clientes e depósitos, o que prejudica a actividade da Caixa". "Questionámos o Governo, que nos respondeu que cabe à administração executar o plano de reestruturação. Mas o Governo é o representante do accionista Estado e esta não é uma interferência na gestão como houve no passado, para a concessão de crédito, por exemplo", afirmou o deputado Moisés Ferreira.

PUB

PUB