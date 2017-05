PS quer obrigar magistrados a apresentar declarações de património

O PS vai propor que juízes e magistrados do Ministério Público fiquem sujeitos às mesmas obrigações declarativas dos cargos políticos e altos cargos públicos, sobretudo as que dizem respeito aos rendimentos e património.

PUB

Isso mesmo afirmou Jorge Lacão na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência, depois de recordar que nem a procuradora-Geral da República, nem o Conselho Superior de Magistratura rejeitaram totalmente a ideia quando foram ouvidos no Parlamento.

“A magistratura, pela sua evidente natureza decisória, cada vez faz menos sentido que não seja também abarcada neste diploma”, afirmou o deputado socialista, referindo-se ao anteprojecto que está em discussão da futura lei da transparência de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. “Perguntada directamente à senhor procuradora-Geral e ao Conselho Superior de Magistratura, não houve oposição”, sublinhou.

PUB

Mas foi o único partido a defender abertamente a ideia, ainda que nenhum a tenha recusado em absoluto. Pelo PSD, Luís Marques Guedes preferiu alertar para o facto de que “as magistraturas têm especificidades”, como o estatuto de independência e de irresponsabilidade de que gozam por força da Constituição.

“Temos noção que é matéria que obrigaria a trabalhos adicionais porque obriga à alteração dos estatutos das magistraturas”, afirmou Marques Guedes. CDS, BE e PCP não fecharam a porta ao tema, ainda que sem tomar posição.

Nesta primeira reunião para discutir as propostas em concreto dos partidos já vertidas para um anteprojecto de lei, o debate andou em torno do âmbito de aplicação da lei e não foi nem pacífico nem conclusivo. Se é consensual a ideia de que deve haver mais dirigentes abrangidos pelas obrigações declarativas – de património, de interesses e de ausência de incompatibilidades -, tanto na administração pública como no poder regional e local, são várias as dificuldades em as definir.

Na administração pública, a discussão é em torno dos dirigentes de 1.º (directores-gerais) e de 2.º grau: se no primeiro caso todos estão de acordo, no segundo – directores-gerais-adjuntos ou subdirectores – as opiniões dividem-se. Em causa não está tanto a obrigação em si, mas a eficácia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A consagração de um âmbito demasiado alargado terá consequências, pois todos sabemos que, quando não se quer que uma entidade funcione, encharca-se o órgão responsável de trabalho. Se a lei for demasiado abrangente, podemos inviabilizar a fiscalização concreta”, alertou Jorge Machado (PCP).

Outra questão pouco consensual é a relativa aos cargos do poder local que devem ficar abrangidos na lei. Se todos concordam com a necessidade de abranger as obrigações a que já estão sujeitos os presidentes de câmara e vereadores aos dirigentes das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, já até onde deve descer a fiscalização levanta dúvidas.

José Silvano (PSD) recordou a sua experiência autárquica para dizer que “em 90% das câmaras municipais, os dirigentes de 1.º ou 2.º grau não adiantam nada. É entre os directores de urbanismo e infra-estruturas que há corrupção”. E logo António Carlos Monteiro (CDS), vereador em Lisboa, considerou que “não é útil uma discussão em que uma ou outra categoria é potencialmente suspeita, o importante é que o nível de obrigação declarativa fique claro”.

PUB

PUB