Os novos Pilatos

Se, por qualquer embirração ou casmurrice dos deuses, me visse confrontado numa segunda volta de futuras presidenciais com a escolha entre Pedro Passos Coelho, líder do PSD, e José Pinto Coelho, líder do PNR, não teria a mínima dúvida ou hesitação sobre qual seria a minha escolha. Não só votaria como faria campanha apelando ao voto em Passos Coelho! Não! Não sou prosélito e muito menos admirador de PPC. Pelo contrário. Se assim é, por que votaria Passos Coelho? Pela mesmíssima razão que levou os antifascistas a votar Humberto Delgado em 1958. Ou, se quiserem, pela mesma razão que me levou a votar Mário Soares em 1986, quando ainda navegava noutros mares. Porque prefiro viver em democracia e sei que há coisas bem piores que os sapos. Não consigo, pois, entender a posição de Pilatos que alguma esquerda está a tomar em relação à segunda volta das presidenciais francesas. Quando é a democracia que está em causa, não são aceitáveis dúvidas ou hesitações de quem se diz democrata. (…)

Helder Pancadas, Sobreda

Morte nas praias

Quando o Governo e os operadores turísticos afirmam Portugal como um país de excelência para passar férias, não se compreende como a maioria das praias portuguesas só tem nadadores-salvadores de Junho a Setembro. O período sazonal da época balnear devia ser de 1 de Maio a 15 de Setembro. Enquanto o porta-voz da autoridade marítima considerou que é tempo de se reflectir sobre a forma de melhorar a segurança nas praias, Azeredo Lopes, ministro da Defesa, disse que é “preciso respeitar o mar”. Contudo, também é preciso respeitar quem faz da natação recreativa, prática de banhos e passeios à beira-mar episódios turísticos e complementos de férias.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Reestruturação da dívida

Agrada-me bastante a recente ideia de pedir aos credores europeus que o Estado português pague a dívida em 60 anos a um juro de 1%. Mas aqueles irão porventura sugerir que se apliquem idênticas condições aos portugueses que compraram títulos de dívida pública. Aliás, se bem me lembro, também o Dr. Salazar alterou as condições antes acordadas com milhares de aforradores portugueses que tinha emprestado dinheiro ao Estado.

António de Sousa, S. Martinho do Porto

Eleitores enganados

Em todos os tempos, os candidatos políticos foram prometendo muito do que sabiam que nunca iriam fazer, mas com algum “pudor”. Hoje, no tempo da pós-verdade — ou da quase mentira declarada —, é usual todos prometerem descaradamente em campanha eleitoral o que estão certos ou certas que nunca irão cumprir. (…) No caso concreto de Marine Le Pen, é por demais desavergonhado. E vai prometendo o que nem a própria sabe como fazer, dando viragens sobre si mesma para conquistar votos dos extremos (…). Trump até ganhou graças a estes “sistemas” e não está de forma alguma posto de parte que Marine também possa vir a ser a Presidente de França, ganhando já a 7 de Maio. (…) Hoje, tantos eleitores gostam de ser “enganados”.

Augusto Küttner, Porto

