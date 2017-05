Santos Silva garante que está "preparado" para apoiar portugueses na Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, está preocupado com o crescimento da violência nas ruas da Venezuela e as implicações que isso pode trazer para a comunidade portuguesa. "Isto implica da nossa parte uma constante atenção ao evoluir da situação na Venezuela", afirmou o governante, em declarações à TSF.

Para Augusto Santos Silva, a preocupação “é manter intactos os canais de comunicação com as autoridades venezuelanas". O governante português detalhou que houve um "reforço dos meios consulares ao dispor dos nossos emigrantes luso-venezuelanos”.

O ministro garantiu ainda que, caso seja necessário “desencadear algum apoio excepcional e de emergência”, Portugal está “técnica e operacionalmente” preparado.

Augusto Santos Silva contou que o Governo tem "conhecimento de movimentos de saída, não de luso-venezuelanos da Venezuela para outros países da América Latina, nomeadamente para o Brasil e para a Colômbia”. “Temos também conhecimento de movimentos de regresso de famílias venezuelanas para Portugal, designadamente para a Região Autónoma da Madeira, de onde muitas delas são originárias", assinalou.

Esta quarta-feira, uma pessoa morreu e pelo menos 160 ficaram feridas em dois municípios de Caracas, após confrontos com as forças de segurança, durante protestos contra uma futura Assembleia Constituinte decidida por Nicolás Maduro. O balanço feito às manifestações contra e a favor do Presidente venezuelano, que se prolongam desde há um mês no país, já terão provocado pelo menos 29 mortos e mais de seis centenas de feridos.

