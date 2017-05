Mumbo-jumbo: Filipe é o príncipe das gaffes ou o rei do sarcasmo?

Esta quinta-feira, a Casa Real britânica anunciou o afastamento do príncipe Filipe dos deveres reais, a acontecer em Setembro. Para a História ficam as inaugurações, visitas e eventos marcados por afirmações mais (ou menos) polémicas do marido da rainha Isabel II. Desde que se tornou príncipe consorte que as regras do protoloco real britânico foram repetidamente quebradas e não escaparam ao registo, recuperado agora pela BBC e pelo The Independent, por exemplo.

PUB

Etiópia, 1965

Este é o tipo de coisas que a minha filha traria das suas aulas de arte.

PUB

Sobre uma exposição de arte tribal.

Caraíbas, 1965

Os gatos matam mais pássaros do que os homens. Por que não criam um slogan com "Mata um gato e salva um pássaro"?

Perguntou o príncipe, quando tomou conhecimento de um projecto de protecção de rolas, na ilha de Anguilla.

Caraíbas, 1966

Vocês têm mosquitos. Eu tenho a imprensa.

Dirigindo-se à enfermeira-chefe de um hospital.

Canadá, 1969

Declaro esta coisa inaugurada, o que quer que seja.

Reino Unido, 1981

Há uns anos, todos diziam que devíamos ter mais tempo livre para lazer. Agora queixam-se de que estão desempregados. As pessoas não se decidem.

A afirmação foi feita em plena recessão económica britânica.

Quénia, 1984

Você é uma mulher, não é?

Quando recebia uma estatueta das mãos de uma queniana.

China, 1986

Se ficarem aqui muito mais tempo vão ficar com os olhos em bico.

Disse a um grupo de estudantes britânicos, durante uma visita oficial à China.

Ilhas Caimão, 1994

Vocês não são quase todos descendentes de piratas?

Papua-Nova Guiné, 1998

Conseguiu chegar aqui sem ser comido?

Perguntou a um estudante britânico que tinha acabado de fazer um percurso a pé.

Escócia, 1995

Como é que consegue manter os escoceses longe das bebidas alcoólicas durante tempo suficiente para passarem no teste de condução?

Perguntou a um instrutor de condução do país que visitava.

Reino Unido, 1999

Se estás tão perto dessa música é porque és sem dúvida surda.

Comentava um concerto de uma banda das Caraíbas, dirigindo-se a uma criança surda, da associação British Deaf Association.

Itália, 2000

Arranjem-me uma cerveja. Eu não quero saber que tipo de cerveja, arranjem-me simplesmente uma!

Disse enquanto o primeiro-ministro italiano, Giuliano Amato, lhe oferecia vinho italiano durante um jantar em Roma.

Reino Unido, 2000

Eles não estão a acasalar, pois não?

Disse quando viu dois robots a chocarem, repetidamente, durante uma exibição no Science Museum.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Austrália, 2002

Vocês ainda atiram lanças uns contra os outros?

Perguntou a nativos australianos.

PUB

PUB