Macron venceu o debate do século em França por KO

O primeiro e último debate entre os candidatos à Presidência de França tem presença garantida nas primeiras páginas e no topo dos sites da maioria dos jornais de referência europeus e norte-americanos. Para quase todos eles quem esteve melhor foi Emmanuel Macron, e nenhum deu a vitória a Le Pen, mas o que mais salta à vista é a brutalidade da troca de palavras entre os dois.

"Macron e Le Pen expõem as suas diferenças num debate brutal", salienta o francês Le Monde na análise ao debate na sua edição online. E prossegue no mesmo tom: "Os dois finalistas da eleição presidencial enfrentaram-se, quarta-feira, durante duas horas e meia com trocas de insultos e acusações ad hominem."

Na apreciação ao debate ponto a ponto, o Monde destaca "o festival de erros e de intoxicação de Marine Le Pen", dando como exemplo o momento em que a candidata da extrema-direita disse que Macron era ministro da Economia de François Hollande quando a venda da empresa de telecomunicações francesa SFR foi negociada com a Altice/Numericable, em Março de 2014 – nessa Primavera, o ministro da Economia era Arnaud Montebourg; Emmanuel Macron só entrou em Agosto do mesmo ano.

Mas a primeira página desta quinta-feira da edição em papel do Le Monde deixou de fora o debate – no topo está a chamada para um destaque com o título "Macron, as fragilidades de um favorito", em que o jornal salienta que o candidato do En marche! tem 59% das intenções de voto na segunda e última volta, no próximo domingo, mas que tem visto a sua imagem deteriorar-se na fase final da campanha.

O Libération – mais à esquerda – afirma na sua edição online que Marine Le Pen "soterrou o debate numa avalancha de intoxicação". O Libé chama-lhe "um debate impossível" porque em frente a Macron estava Le Pen – o jornal lista uma série de "insinuações sem provas" por parte da candidata da extrema-direita, "que confirma um pouco mais o naufrágio de Le Pen".

Na primeira página da edição em papel, uma imagem dos dois candidatos durante o debate, com sorrisos nervosos, e o resumo: "Marine Le Pen multiplicou os ataques e as provocações, evitando debater as questões de fundo com Emmanuel Macron, que jogou a cartada da razão."

O Le Figaro alinha com os outros jurados que dão a vitória a Macron por KO e escreve que o candidato "amparou o choque e impôs-se a Le Pen": "Num debate entre as duas voltas de uma brutalidade inédita, e durante o qual faltou muitas vezes a moderação, o líder do En marche! dominou a sua adversária nas questões sobre economia."

"Macron conquista a audiência"

De França para o Reino Unido, onde o The Guardian não chama o debate à primeira página da edição em papel, mas tem esta manhã em destaque o debate presidencial no seu site. E o resumo da análise é o mesmo – um debate em que os dois candidatos "trocaram insultos". O jornal britânico destaca ainda uma sondagem rápida feita após o debate, que deu a vitória ao candidato centrista.

O site da BBC é ainda mais taxativo, e a sua análise vai para além do que se passou no estúdio de televisão, com base na mesma sondagem aos telespectadores: "Macron conquista a audiência do debate francês." Para a BBC, Emmanuel Macron "foi melhor num debate com Marine Le Pen dominado por querelas."

Os principais jornais espanhóis têm nas suas primeiras páginas desta quinta-feira referências ao debate das presidenciais francesas, mas o La Razón e o La Vanguardia apresentam duas enormes fotografias dos dois candidatos, ao contrário do El País e do El Mundo, que reservam apenas pequenas chamadas.

"Num debate cara a cara agreste, Macron cola a Le Pen a acusação de estar a brincar com 'a amargura das pessoas'", escreve o La Razón. O La Vanguardia é mais cauteloso e afirma que "os dois sobreviveram": "Le Pen e Macron saíram ontem sem demasiados arranhões do debate para as presidenciais francesas."

O El País é mais reservado na chamada de primeira página – uma pequena fotografia de Le Pen e Macron, lado a lado, antes de o debate ter começado, e um sublinhado para as questões europeias: "O europeísta Emmanuel Macron e a nacional-populista Marine Le Pen, defensora da saída do euro, enfrentaram-se ontem à noite perante milhões de telespectadores."

O El Mundo não tem sequer uma fotografia, mas também destaca que o debate entre Macron e Le Pen foi "cheio de insultos". "O líder centrista põe em evidência a debilidade do programa da candidatura ultradireitista ao Eliseu", aponta o El Mundo, referindo-se a Marine Le Pen.

Macron "quebra o padrão"

Do outro lado do Atlântico, o Wall Street Journal põe na primeira página uma grande fotografia, com um casal a assistir em casa ao debate pela televisão, ela recostada no sofá, ele inclinado para a frente e com ar preocupado. Mas a legenda é meramente informativa: "Um casal de Lyon, França, assiste ao debate em directo entre os candidatos presidenciais Emmanuel Macron, defensor da União Europeia, e Marine Le Pen, uma nacionalista que quer desmantelá-la. Os eleitores vão votar no domingo."

Também o The New York Times mostra aos seus leitores na primeira página alguma informação sobre o importante debate – há uma reportagem em França, mas também uma chamada para o "debate entre rivais": "A batalha entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron ofereceu aos eleitores diferentes visões para a França."

Já o Washington Post deixa de fora o debate da sua primeira página e prefere presentear os seus leitores com mais um texto sobre a diferença de idades entre Emmanuel Macron e a sua mulher, Brigitte Trogneux: "O francês Macron quebra o padrão com uma mulher muito mais velha."

Em Portugal, para além do PÚBLICO – que resume tudo no texto escrito pela enviada Clara Barata ("Macron ganhou contra Le Pen num debate que foi um combate") –, só o Diário de Notícias chamou à primeira página o debate presidencial em França: uma fotografia em grande destaque, com os candidatos já sentados, e o título "Debate em França: tudo o que separa Le Pen e Macron".

