Dia decisivo para futuro do Obamacare e união no Partido Republicano

O futuro de uma das principais marcas do ex-Presidente norte-americano Barack Obama e da relação do actual Presidente, Donald Trump, com o seu Partido Republicano está em jogo esta quinta-feira num único voto na Câmara dos Representantes – depois de uma primeira tentativa falhada, a maioria conservadora vai tentar novamente dar o tiro de partida para o fim do Obamacare.

Quase um mês e meio depois de esse tiro ter saído pela culatra, quando muitos representantes do Partido Republicano se juntaram aos eleitos do Partido Democrata para derrotarem a proposta de substituição do Obamacare, a liderança dos conservadores e a Casa Branca decidiram voltar a arriscar esta semana – na esperança de que, desta vez, tenham conseguido convencer o número suficiente de representantes para não sofrerem mais uma derrota, que seria vista como uma humilhação.

O que está em causa é uma proposta que tem como objectivo derrubar o sistema de seguros de saúde lançado por Barack Obama em 2010 e substituí-lo por outro mais em linha com a tradição do Partido Republicano: menos intervenção do Estado federal e mais poderes de decisão transferidos para cada um dos 50 estados norte-americanos.

Ao longo dos últimos sete anos, a liderança do Partido Republicano nas duas câmaras do Congresso (a Câmara dos Representantes e o Senado) tem tentado desenhar uma proposta sólida para deitar abaixo o Obamacare, que consideram ser prejudicial para muitos norte-americanos – segundo os críticos do actual sistema, os prémios anuais têm subido muito, mas os defensores dizem que isso tem acontecido em poucos casos em relação ao universo em causa.

Em todos estes anos houve muitas divisões no Partido Republicano, principalmente entre três facções: os defensores da saída total do Estado do mercado dos seguros; os que são menos radicais, mas ainda assim consideram que o Obamacare pode ser melhorado sem mais gastos dos contribuintes; e os mais cautelosos, que são eleitos em estados onde o Partido Democrata está em maioria e não querem arriscar-se a perder reeleições devido ao fim do Obamacare.

É raro acontecer na política norte-americana que um dos partidos force uma votação no Congresso sem garantir antes que tem os votos suficientes para ver as suas propostas aprovadas, principalmente quando está em causa um assunto com a importância dos seguros de saúde. Em Março, depois de várias rondas de negociações para tentarem satisfazer as reivindicações de todas as sensibilidades no Partido Republicano, o Presidente Donald Trump e o líder da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, não conseguiram amealhar os votos necessários e o resultado foi embaraçoso – Trump queria resolver esta questão, que foi central na sua campanha, e Ryan quase não tem feito outra coisa na vida a não ser lutar pelo fim do Obamacare, mas ambos sofreram uma derrota ao aceitarem levar a proposta a votação.

Desta vez, segundo as contagens dos jornais norte-americanos, o Partido Republicano terá feito melhor o seu trabalho de casa e a proposta deverá passar, ainda que à tangente – devido ao equilíbrio de forças na Câmara dos Representantes, o Partido Republicano não pode perder 22 votos no seu seio, e até à manhã desta quinta-feira entre 16 e 18 estavam na coluna do "não". As negociações continuam até ao momento da votação, que está marcada para as 13h15 locais (18h15 em Portugal continental).

É certo que todos os representantes do Partido Democrata vão votar contra o fim do Obamacare (de nome oficial Affordable Care Act) e a sua substituição pelo American Health Care Act, desenhado por Paul Ryan com o apoio da Casa Branca.

A líder da minoria do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, acusou os líderes do Partido Republicano de terem feito alterações cosméticas à versão derrotada em Março, e chamou a esta mudança "uma piada de muito mau gosto".

Entre as principais alterações estão a entrega de autonomia aos diferentes estados para decidirem o que deve ser incluído no pacote mínimo de seguros através do Obamacare – os críticos dizem que muitos estados podem enfraquecer o pacote exigido por lei às seguradoras através do Obamacare, desprotegendo milhões de cidadãos. Os defensores do novo plano dizem que esta alteração tem como objectivo tornar o sistema mais flexível para reduzir os custos mensais e anuais dos seguros.

Outra questão muito importante é a aceitação obrigatória de pessoas já doentes no momento em que procuram uma seguradora – esta obrigação para as seguradoras só foi imposta com o Obamacare, mas agora o Partido Republicano quer apagá-la do sistema. Para fazer frente aos problemas que muitas pessoas doentes podem enfrentar para terem um seguro a um valor aceitável, a proposta do Partido Republicano destina oito mil milhões de dólares para esse efeito (um valor que os críticos consideram irrisório, a somar ao fim da obrigatoriedade das seguradoras).

Para além do fim dessa obrigatoriedade, os cidadãos que procurem assistência financeira através do orçamento incluído no novo plano do Partido Republicano terão de preencher três requisitos que apertam a malha quase ao extremo – têm de viver num estado que reclame o direito a impedir as seguradoras de cobrarem mais pelos seguros de quem está doente; têm de estar doentes no momento da contratação do seguro; e têm de estar sem seguro por não terem cumprido a exigência de terem sempre um seguro de saúde (quem contrata seguros através do Obamacare é obrigado a ter sempre seguro, senão paga uma multa anual).

Há ainda uma questão política importante que tem valido muitas críticas ao Partido Republicano antes da votação da proposta de lei: ao contrário do que é costume, a votação deverá ser feita antes de se conhecer a avaliação dos seus impactos que é feita por uma comissão independente. Em relação à primeira proposta (a que foi derrotada em Março), essa comissão antecipou que pelo menos 24 milhões de pessoas iriam perder o seguro que têm através do Obamacare.

Mesmo que a proposta do Partido Republicano seja aprovada esta quinta-feira, isso não significa o fim imediato do Obamacare: depois da votação na Câmara dos Representantes fica a faltar a aprovação do Senado, e muitos senadores do Partido Republicano têm torcido o nariz ao documento.

