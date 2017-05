Reclamações sobre telecomunicações e correios voltaram a subir em 2016

Depois de uma queda em 2015, voltou a subir em 2016 a quantidade de reclamações que chegaram à entidade que regula o sector das comunicações. A Anacom divulgou esta quinta-feira que o número de reclamações cresceu 9%, para 69,5 mil reclamações, no ano passado.

Como habitualmente, as reclamações sobre comunicações electrónicas representaram a maioria do total recebido (83,6%, ou cerca de 58 mil), mas aumentaram 6% face a 2015. A taxa de reclamações foi de quatro reclamações por mil clientes, mais 0,3 reclamações por cliente do que no ano anterior, destacou a Anacom.

A venda (que engloba questões como os períodos contratuais mínimos, preços e serviços oferecidos) e o cancelamento do serviço foram os temas que lideraram as queixas (15,7% e 14,4% do total, respectivamente), seguindo-se reclamações relacionadas com o equipamento (10,8%), a facturação (10,5%) e as avarias (9,6%).

A Anacom destaca ainda a maior expressão do número de reclamações relacionadas com a alteração das condições contratuais, que subiu do décimo para o sexto lugar no ranking dos assuntos mais reclamados, com mais 1708 reclamações face a 2015).

O serviço telefónico móvel motivou a maioria das queixas (16.281), relacionadas essencialmente com o equipamento (35,1%). Os pacotes de serviços foram o segundo serviço mais reclamado(15.803 reclamações), apresentando, no entanto, a maior taxa de reclamações (4,7 reclamações por mil clientes, a única que se encontra acima da média). Neste caso, os maiores motivos de insatisfação prendem-se com a venda dos serviços (22,9%), o seu cancelamento (22,7%), e as avarias (13,3%).

O terceiro lugar coube ao serviço de televisão paga, em que 30% das mais de 4300 queixas esteve relacionada com avarias e 19,1% com o processo de venda.

A Nowo (antiga Cabovisão) e a Nos “registaram taxas de reclamações superiores à média no período em análise”, adiantou a Anacom, de 7,1 e 6,1 reclamações por mil clientes, respectivamente. No entanto, estas empresas viram as suas taxas de reclamações diminuir ligeiramente face ao ano anterior.

No caso dos serviços postais (13,9% do total), as reclamações aumentaram 26,9% face a 2015, para 9,7 mil reclamações. Cerca de 44% das reclamações estão associadas a problemas na distribuição de envios postais. Os principais motivos de reclamação foram o atendimento (28,1%), a falta de tentativa de entrega ao destinatário (12,4%), as falhas na distribuição (11,7%), o atraso na entrega de objectos postais (11,4%) e o extravio/atraso significativo (11,2%).

A TDT motivou 399 reclamações no ano passado, menos 23,6% do que em 2015, correspondendo a 0,6% do volume total.



