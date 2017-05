Começa venda de ingressos para os maiores eventos de vinhos portugueses no Brasil

Viajar por Portugal através dos vinhos é o que querem os milhares de brasileiros que, nos últimos três anos lotam as edições do Vinhos de Portugal. Este ano, serão 72 produtores no Rio de Janeiro e 64 em São Paulo, que terá este ano a sua primeira edição e contará com o jornal Valor Económico na organização da iniciativa, que se junta assim ao PÚBLICO e a O Globo.

Os ingressos para o mercado de vinhos e provas do Rio de Janeiro, no Casa Shopping, entre os dias 2 e 4 de Junho, já estão à venda (informações em www.vinhosdeportugal2017.com.br). O evento no JK Iguatemi, em São Paulo, realiza-se na semana seguinte, entre 9 e 11 de Junho, coincidindo com o Dia de Portugal e com a visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro António Costa ao Brasil. Os ingressos para esta cidade estarão à venda a partir da próxima semana.

Ambos eventos abrem com uma sessão especial do mercado de vinhos para profissionais. Em cada cidade decorrerão três dias com nove sessões do mercado de vinhos. O público terá duas horas para degustar os vinhos, fazer perguntas, conhecer produtores como Anselmo Mendes, Luís Pato, Domingos Alves de Sousa ou Dirk Niepoort, que participará pela primeira vez.

Outro ponto alto do Vinhos de Portugal são as provas guiadas por críticos dos três jornais e convidados. Na edição de 2017, haverá harmonizações conduzidas pela jornalista Alexandra Prado Coelho e pelos críticos Rui Falcão, Luís Lopes e Manuel Carvalho com vinhos do Alentejo, Setúbal e vinho do Porto. Pela primeira vez, o evento terá provas de vinhos do Dão, guiadas pelo jornalista Manuel Carvalho do PÚBLICO. Haverá também quatro provas especiais, em cada cidade, com o único Master of Wine de língua portuguesa, Dirceu Vianna Júnior, com degustação designada Safras Históricas e ainda a participação dos críticos de O Globo, Pedro Mello e Souza, e do Valor Económico, Jorge Lucki.

A área de convivência onde os consumidores e leitores podem comprar vinhos que degustaram no mercado e participar em bate-papos baptizados “Tomar um Copo” será ampliada no Rio de Janeiro e terá também espaço para que as comissões vitivinícolas do Alentejo, Dão e Setúbal mostrem mais as respectivas regiões aos brasileiros, cada vez mais interessados no enoturismo.

Em São Paulo, as provas informais do “Tomar um Copo” contarão com a participação de Adriana Calcanhotto, actual embaixadora da Universidade de Coimbra no Brasil e do director da Biblioteca da mesma Universidade, professor José Bernardes, que falarão sobre a obra de Camões.

Nesta cidade, o cartoonista Luís Afonso, autor do Bartoon do PÚBLICO, “baterá um papo” com o Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Manuel Cabral, sobre os cartoons que fez especialmente para a região demarcada do Douro e que representam o Barão de Forrester, a Dona Antónia e o Marquês de Pombal, personagens incontornáveis da história da região. Vítor Sobral será o primeiro chef português a participar no evento em São Paulo. Quem for ao JK Iguatemi poderá provar os pães da sua Padaria da Esquina, que foi considerada pela revista Veja a melhor padaria da capital paulista.

Além da parceria com a ViniPortugal, os eventos têm o patrocínio do CasaShopping (RJ) e apoio do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), das Comissões Vitivinícolas do Alentejo, Dão e Setúbal, da Universidade de Coimbra e da Ago Mercedes-Benz. Mais informações em vinhosdeportugal2017.com.br ou em facebook.com/vinhosdeportugal

