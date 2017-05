Nuno Espírito Santo garantiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa dedicada ao lançamento da deslocação do FC Porto à Madeira, que o jogo com o Marítimo exige total concentração, abstraindo-se ao máximo do que poderá acontecer em Vila do Conde, embora não tenha resistido a deixar uma nota para o Benfica.

“Só pensamos no FC Porto. Mas sabemos que vencendo provocamos alterações na classificação. Se ganharmos, o Benfica joga com o Rio Ave sabendo que é segundo", disse o treinador portista, que poderá motivar a sua anterior equipa travando o Marítimo de Daniel Ramos, invencível em casa desde a quarta jornada, quando perdeu frente ao Rio Ave ainda sob o comando de Paulo César Gusmão.

O treinador do FC Porto realçou as dificuldades inerentes a esta deslocação, sublinhando a qualidade do adversário. "Tradicionalmente, é uma saída difícil, numa fase decisiva do campeonato. Por isso, encaramos este jogo como se fosse uma final. Temos que estar focados, no máximo das nossas forças para defrontar uma boa equipa. Temos que lutar por cada bola para estarmos mais perto da vitória”.

Nuno Espírito Santo volta a dispor de Brahimi, mas perdeu Maxi, suspenso, que se junta a Danilo, lesionado. "Voltamos a contar com Brahimi, após castigo injusto e exagerado. Em relação ao Maxi, não houve intenção de magoar o jogador do Desp. Chaves. Temos jogadores vítimas de agressões que não foram punidas. O Danilo é um deles. Sofreu uma agressão que o condicionou. Está em recuperação e não pode participar neste jogo. Mas os disponíveis dão-nos garantias e confiança máxima para este jogo", vincou, sem se alongar muito no debate em torno do vídeo-árbitro.

"Pode ajudar à transparência e à justiça desportiva. Estou de acordo com tudo o que beneficie e traga justiça, transparência e verdade ao futebol", concluiu.

