Pedro Sousa despede-se do Estoril Open

Pedro Sousa foi o quarto português a ser eliminado do Estoril Open 2017, no torneio de singulares. Depois do afastamento de João Sousa logo na primeira ronda e de João Domingues e Gastão Elias na segunda, nesta quinta-feira foi a vez de o tenista lisboeta (172.º do ranking) dizer adeus à maior competição nacional, com uma derrota às mãos de Gilles Muller.

Resistiu durante 1h07 o português que na ronda anterior tinha beneficiado da desistência de Paul-Henri Mathieu. No Estádio Millenium, o luxemburguês fez sobretudo uso do seu forte serviço para impor a lei e fechou o set inicial com um 3-6.

No arranque do segundo parcial, houve equilíbrio nos primeiros quatro jogos, até Muller (28.º do ranking ATP e terceira cabeça de série do torneio) conseguir o primeiro break e inclinar o encontro definitivamente a seu favor, conseguindo de seguida impor-se sem dificuldades nos três jogos subsequentes (2-6).

"A grande diferença foi o serviço dele. Serviu bastante bem e eu não consegui anular-lhe o serviço. Do fundo do court, foi sempre um jogo equilibrado. Mas nos pontos importantes ele jogou melhor", reconheceu Pedro Sousa, em declarações à RTP, no final da partida. "Estou a sentir-me no melhor momento da carreira e gostava de ter vencido mais um jogo, mas infelizmente não foi possível", prosseguiu, assumindo ter ficado "muito contente com a prestação" global.

