Maxi Pereira suspenso por um jogo

O defesa do FC Porto Maxi Pereira foi suspenso nesta quarta-feira por um jogo, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e o avançado do Sporting B Rafael Barbosa por quatro.

PUB

O lateral uruguaio dos "dragões" viu cartão vermelho directo no encontro da 31.ª jornada da I Liga (vitória em Chaves, por 2-0), por prática de jogo violento, num tackle com força excessiva, pondo em perigo a integridade física do adversário", ao atingir "o adversário com a sola da bota na canela".

Já Rafael Barbosa foi expulso no "clássico" frente à equipa B do FC Porto (3-2 para os 'azuis e brancos), no qual foi expulso por entrada violenta, tendo, segundo o mapa de castigos da 31.ª jornada da I Liga e da 39.ª jornada da II Liga, divulgado pelo CD da FPF, depois dirigido insultos aos adeptos dos "dragões" no caminho para os balneários.

PUB

O FC Porto terá de desembolsar 12.853 euros em multas, principalmente pelo uso de material pirotécnico por parte dos adeptos e pelo arremesso de tochas para trás de uma das balizas na visita ao Desportivo de Chaves.

Também o Sporting de Braga terá de desembolsar mais de 12 mil euros, devido ao comportamento dos adeptos na derrota em casa com o Sporting (3-2), nomeadamente o arremesso de tochas e isqueiros para o recinto de jogo durante o encontro.

Destaque ainda para a confirmação das ausências no Sporting de Daniel Podence e Gelson Martins, após terem sido admoestados com o quinto amarelo da temporada em Braga.

Lista de jogadores suspensos

I Liga

1 jogo

Filipe Mendes (Belenenses)

Maxi Pereira (FC Porto)

Daniel Podence (Sporting)

Gelson Martins (Sporting)

Ousmane Dramé (Moreirense)

Hassan Yebda (Belenenses)

Ailton (Estoril-Praia)

Cris (Feirense)

II Liga

4 jogos

Rafael Barbosa (Sporting B)

2 jogos

Dani Soares (Vizela)

Inácio Miguel (Sporting de Braga B)

1 jogo

Genseric Kusunga (União da Madeira)

Marouane Sahraoui (Vitória de Guimarães B)

Simãozinho (Sporting de Braga B)

Gianmarco Gerevini (Olhanense)

Luís Pedro (Freamunde)

Mika (Freamunde)

José Pedro (Sporting Covilhã)

Calú (Gil Vicente)

Dmytro Lytvyn (Fafe)

Felipe Augusto (Vizela)

Luís Ferraz (Vizela)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Paulo (Penafiel)

André Carvalhas (Cova Piedade)

Delmiro (Varzim)

PUB

PUB