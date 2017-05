PSD acusa Governo de não estar a pagar novas lojas do cidadão

As queixas chegaram ao deputado Duarte Marques e o social-democrata não perdeu tempo. Enviou ao ministro das Finanças, à ministra da Presidência e à secretária de Estado da Modernização Administrativa uma pergunta sobre a possibilidade de haver pagamentos em atraso da parte do Estado no que respeita a serviços e manutenção de espaços nas lojas do cidadão.

PUB

O PÚBLICO já questionou os ministérios sobre estas queixas, mas até agora não obteve resposta. No texto dos sociais-democratas há quatro perguntas dirigidas ao executivo: “quando prevê o Governo pagar ao município do Sardoal as verbas das rendas em atraso desde o dia da inauguração [da Loja do Cidadão] em 18 de Fevereiro de 2016?”; “qual a justificação do Ministério das Finanças para atrasos de mais de um ano no pagamento de rendas ou custos de operação aos municípios com lojas do cidadão?”; “quando prevê o Governo resolver os problemas de pagamentos em atraso dos vários serviços públicos estabelecidos na Loja do Cidadão de Rio Maior, em particular o Instituto de Registos e Notariado (IRN)?”

O documento escrito pelo PSD começa por recordar que, a 18 de Fevereiro de 2016, se assistiu à inauguração da Loja do Cidadão no concelho do Sardoal, “momento que teve o privilégio de contar com a presença de Suas Excelências o ministro das Finanças e a ministra da Presidência, acompanhados pela secretária de Estado para a Modernização Administrativa”. A questão, argumentam os deputados, é que, passados 15 meses, “o Estado nunca pagou uma única renda à autarquia local pela disponibilização do espaço, ao contrário do que estava previsto no contrato estabelecido e assinado entre a autarquia e o Governo”. Para o PSD, trata-se de um “mau exemplo que o Estado dá, é um desrespeito enorme pelo poder local e uma conduta que não se coaduna com aquilo que o Governo apregoa”.

PUB

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente da Câmara do Sardoal, o social-democrata Miguel Borges, confirma que há 15 meses que não recebe os pagamentos em falta. Esclarece, no entanto, que em rigor não se trata de uma renda, mas de “serviços incluídos na contrapartida pecuniária mensal” – esta é a expressão que consta do protocolo assinado. Esses serviços incluem, por exemplo, água, energia, limpeza, alarmes, manutenção do espaço, entre outros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Miguel Borges explica que houve um período durante o qual o argumento para o atraso era “a falta de um certificado energético”, questão que, garante, já foi ultrapassada, mas, apesar disso, as contas continuam por acertar. O valor total em causa, relativo aos 15 meses, é de nove mil euros: “Sendo um município pequeno, todos os valores fazem diferença, porque nós assumimos os custos”, diz o autarca.

O que se passa no Sardoal poderá não ser, porém, caso único. “Caso semelhante ocorre com a Loja do Cidadão de Rio Maior, onde vários serviços do Estado têm custos de operação por pagar ao município local há pelo menos um ano. No caso do IRN só foi pago o ano de 2015”, lê-se no texto.

O PSD aproveita estas queixas para disparar críticas contra as políticas seguidas pelo actual executivo socialista: “Será que é assim que se cumpre o défice mais baixo da história de Portugal? Exige-se ao Governo que dê o exemplo, que seja um pagador responsável e que não voltemos ao período antes do pedido de ajuda externo" em que "o Estado era sempre o último a pagar. Felizmente esse período está ultrapassado e até as autarquias voltaram a ser um bom exemplo. Ninguém deseja voltar atrás.”

PUB

PUB