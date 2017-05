Munícipes com quatro patas já têm ambulância 24h em Oeiras

Chama-se SOS PET e consiste numa ambulância para todos os animais que precisem de transporte urgente no concelho de Oeiras a qualquer hora do dia ou da noite. O serviço de socorro que acorrerá, por exemplo, a situações como atropelamentos, estará disponível já a partir deste mês através da linha de emergência dos Bombeiros Voluntários do Dafundo.

O transporte de urgência está disponível para todos os clientes dos Centros de Atendimento Médico-Veterinários de Oeiras e também para os outros munícipes de quatro patas que precisarem de auxílio, explica a autarquia em comunicado.

O sistema também actua em caso de indisponibilidade ou incapacidade dos donos para levar, pelos próprios meios, os animais de companhia à clínica veterinária. O veículo do SOS PET foi cedido pela autarquia e será gerido e operacionalizado pelos 12 bombeiros que tiraram o curso de primeiros socorros caninos e que poderão ser chamados através do número 21 419 60 84.

Foi a pensar no bem-estar do animal que o município de Oeiras criou, em parceira com os bombeiros, este novo serviço que contribui para a promoção dos cuidados veterinários e dos cuidados de saúde primários, tornando-se no primeiro do país a disponibilizar este apoio aos animais domésticos, assegura a autarquia.

O SOS PET vai ser apresentado no próximo sábado, dia 6 de maio, às 11h durante a Feira Animal no Jardim Municipal de Oeiras, que tem como principal objectivo promover a adopção dos animais de estimação à guarda do Município. Este ano vão estar presentes cerca de 160 expositores dedicados a assuntos tão variados como os desportos caninos ou workshops sobre, por exemplo, como localizar o animal em poucos minutos através de um gps. Na Feira Animal deste ano também decorrerá o 3º Grande Encontro de Retrievers e a entrada é livre.

Recorde-se que esta segunda-feira os animais passaram a ter estatuto jurídico próprio e a ser reconhecidos no Código Civil como "seres vivos dotados de sensibilidade e objecto de protecção jurídica". Segundo a recente lei, os animais ganham direitos e os donos deveres e quem agrida ou mate um animal fica "obrigado a indemnizar o seu proprietário ou os indivíduos ou entidades que tenham procedido ao seu socorro pelas despesas em que tenham incorrido para o seu tratamento".

Texto editado por Ana Fernandes

