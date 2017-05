Promessa do portinho de Angeiras começou a ser cumprida mas pescadores esperam para ver

Em 2009, quando Ana Paula Vitorino, actualmente ministra do Mar, era secretária de Estado dos Transportes do Governo de José Sócrates, foi feita a promessa. Em Angeiras seria construído o “portinho” reclamado há décadas pelos pescadores daquela freguesia de Matosinhos. Com a mudança de Governo, a promessa ficou pendente e foi retomada no ano passado quando visitou o local para anunciar que até ao final de 2016 as obras arrancariam. Não arrancaram na altura prevista, mas sim nesta quarta-feira, dia em que a ministra voltou a Angeiras para assinar no mercado municipal local o acto de consignação da obra que diz estar concluída até ao final de 2018.

PUB

A empreitada vai custar 4,2 milhões de euros e está dividida em três fases. Na primeira (a concluir em 90 dias), que prevê o aprofundamento do canal de acesso à zona piscatória, serão gastos 315 mil euros. Na segunda (a concluir em 115 dias), que passará pelo restauro do posto de controlo e transferência de pescado, serão gastos 163 mil. Estas duas fases são as que arrancaram nesta quarta-feira. A terceira e última fase não avançará antes da segunda metade de 2017, tendo em conta que a abertura de concurso de empreitada só acontecerá depois da emissão da Declaração de Impacte Ambiental, prevista para Julho. Esta fase está orçada em 3,7 milhões, aplicados na construção de um molhe com cerca de 448 metros de comprimento no qual será instalado um farolim, e será financiada pelo Programa Operacional Mar 2020.

“Palavra dada é palavra honrada”, à imagem do que aconteceu no ano passado, foi assim que Ana Paula Vitorino iniciou a conversa com os jornalistas, repetindo uma das frases da campanha de António Costa nas últimas legislativas. Segundo a ministra, este é “um compromisso duplo” assumido quando o actual primeiro-ministro visitou Angeiras na campanha eleitoral e garantiu que a obra “ia para a frente” e também assumido quando a própria e Guilherme Pinto (anterior presidente da autarquia que faleceu no início do ano) lançaram há 10 anos “os concursos públicos que o Governo seguinte anulou”. Recordou ainda que já depois do funeral do antigo presidente recebeu uma carta escrita pelo autarca que lhe pedia para continuar com a obra de Angeiras.

PUB

Diz agora estar empenhada em “reforçar a confiança dos pescadores” que há décadas pretendem ver melhoradas as condições de segurança, objectivo que diz ser alcançado quando for construído o molhe de protecção na zona das entradas e saídas dos barcos durante a actividade. Por ter sido abalada a confiança dos pescadores de Angeiras afirma ter decidido só lá voltar no dia do início da obra, como aconteceu esta quarta-feira.

Antes da assinatura do acto de consignação da obra, que aconteceu no mercado municipal de Angeiras, Ana Paula Vitorino fez uma visita à zona onde será realizada a empreitada, acompanhada pelo presidente da autarquia, Eduardo Pinheiro, e por alguns membros do executivo camarário. À semelhança do que aconteceu em visitas anteriores, muitos dos pescadores não esconderam a desconfiança que sentem relativamente à concretização do projecto e fizeram questão de o transmitir à ministra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Só me acredito quando estiver feito”, diz Alfredo Ribeiro, que acumula 50 anos de experiência em saídas para o mar. Aos 69 anos já está reformado, mas continua a passar os dias pela zona da lota. “Há décadas que ouço dizer que se vai construir o portinho”, afirma.

O mesmo diz ouvir Manuel Soares, de 71. Desde os 12 anos que “anda ao mar” e há quase 40 a ouvir prometerem a construção da estrutura. Também está reformado, mas ainda “pega no barco”. Agora só tem um de recreio, mas já teve mais três “profissionais”. Durante os anos de actividade viu muitos dos “companheiros” morrerem por causa da “força das águas”. Alguns em Angeiras, onde diz continuarem a acontecer acidentes.

É a força das ondas que dificulta as entradas e saídas desta praia, como explica: “O problema daqui é a rebentação”. Há dois “pousos” de entrada. Antes de chegarem a terra, devido à força da rebentação das ondas os barcos têm que “assejar”. Manuel troca por miúdos e explica que “assejar” é o mesmo que esperar pelo fim da “rebentação”. A única forma de contornar essa situação diz ser com a construção do molhe que está previsto estar concluído até final de 2018. “Só assim teremos mais segurança porque as ondas vão rebentar no paredão”, afirma. Não está muito convencido que será desta que o portinho será construído. Lembra-se de “nos melhores tempos” existirem cerca de uma centena de embarcações em Angeiras. Com o decorrer do tempo o número foi diminuindo. Actualmente diz não existirem mais de duas dezenas. “Quando o portinho estiver pronto já cá não há pescadores”, ironiza.

PUB

PUB