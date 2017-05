Ver o Indie em casa

Não é bem aquilo que o leitor poderá pensar – não é da programação do Indie deste ano que estamos a falar. Mas os canais TVCine, parceiros mediáticos do certame há alguns anos, propõem esta quarta-feira, 3 de Maio, um programa especial com quatro filmes inéditos em sala que fizeram parte da edição 2016 do festival.

PUB

O maior destaque vai para o vencedor da edição 2016, a saga familiar do chinês Liu Shumin Jia / The Family, que é exibido às 22h00 no TVCine 2, antecedido, às 20h00, do falso documentário Kate Plays Christine de Robert Greene, sobre o suicídio da jornalista americana Christine Chubbuck, que esteve igualmente a concurso em 2016 e recebeu o Prémio do Júri.

O programa completa-se com outro título da competição, Short Stay do americano Ted Fendt (17h15), e com o documentário de Roksarem Maghami Sonita (18h20), mostrado no IndieMusic.

PUB

PUB

PUB