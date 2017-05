Ronaldo deixa o Atlético em maus lençóis na Champions

Cristiano Ronaldo chegou nesta terça-feira aos 52 golos em jogos a eliminar na Liga dos Campeões e catapultou o Real Madrid para um triunfo por 3-0 sobre o Atlético Madrid, na primeira mão das meias-finais da prova. Os "merengues" partem, assim, em clara vantagem para o encontro da próxima semana, que vai decidir qual será o representante espanhol na final da competição, em Cardiff.

Frente a um adversário muito capaz no momento da organização defensiva, o Real colocou-se cedo na frente do marcador. Aos 10', um cruzamento de Casemiro encontrou a cabeça de Ronaldo à entrada da pequena área. O português foi mais rápido do que Savic a reagir ao lance e fez o primeiro golo da noite.

O Atlético não alterou a estratégia, na esperança de poder chegar ao empate à medida que o adversário se fosse desgastando. E até assumiu, especialmente no arranque do segundo tempo, algum domínio territorial, ainda que sem efeitos práticos.

Numa descida pelo flanco esquerdo, o Real construiu o lance do 2-0. A bola chegou ao centro com facilidade, Benzema rodou e serviu Ronaldo, que contou com uma tentativa de desarme infeliz por parte de Filipe Luís. Em posição privilegiada, o goleador português anotou um remate de classe (73') e deixou os blancos mais confortáveis no jogo.

Mas a partida ainda tinha um novo momento Ronaldo reservado, para gáudio da maioria dos adeptos presentes no Santiago Bernabéu. Lucas Vázquez rompeu pela direita, foi à linha de fundo e cruzou atrasado. Ronaldo, no sítio certo, recebeu com facilidade e finalizou da mesma forma, fazendo o 104.º golo da conta pessoal na Liga dos Campeões e o 10.º em 11 jogos na actual edição.

