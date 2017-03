PS e BE juntos na identificação obrigatória dos donos de acções e obrigações

O PS e o Bloco conseguiram entender-se em nome da transparência e do combate à corrupção, à fraude e à evasão fiscal. Apesar de terem chegado a apresentar textos distintos, chegaram agora à redacção conjunta de dois documentos que propõem a identificação obrigatória dos titulares de acções, obrigações e títulos de participação e o limite de três mil euros para transacções em numerários.

Os dois textos conjuntos deram entrada nesta sexta-feira na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Ainda falta o resto do percurso legislativo. Mas para já o que foi proposto pelos dois partidos é, no caso do primeiro diploma, que seja proibida a emissão de valores mobiliários ao portador e que sejam obrigatoriamente nominativos. Isto significa que os titulares de acções, obrigações e títulos de participação passam a ter obrigatoriamente um nome a eles associados, ou seja, um dono devidamente identificado. Caso venha a ser aprovado, o documento prevê um período de seis meses para quem precisar de fazer as devidas alterações, isto é, para passar os valores mobiliários ao portador em nominativos.

No segundo texto, o que está em causa é legislar para que as transacções (a aquisição de bens ou serviços) passem a ter o limite de três mil euros, se forem feitas em numerário. Se forem iguais ou superiores a este montante, não podem ser feitas em dinheiro. Propõe ainda o mesmo princípio, mas aplicado a impostos (numerário só até 500 euros). Quem poderá ter autorização para pagar quantias maiores em dinheiro serão os não residentes, para permitir que turistas possam fazê-lo com um limite de dez mil euros. “É uma medida em vigor em muitos países da União Europeia. Foi uma medida que muitos países adoptaram para combater a fraude e a evasão fiscal”, explica o deputado socialista João Paulo Correia.

