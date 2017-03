Deputado do CDS revela que há aviões da TAP a voar com licença expirada

O deputado do CDS-PP Hélder Amaral revela que houve quebra de inspecções na aviação civil em Portugal, contrariando as declarações desta semana do secretário de Estado Guilherme W. d’Oliveira Martins no Parlamento ao assegurar ter havido reforço das inspecções no ano passado. Outra das situações irregulares que o deputado divulgou tem a ver com os aviões A340 e A300, que voam pela TAP, e que já excederam os 60 dias de licença extraordinária dada pela Autoridade Nacional da Autoridade Civil.

Em conferência de imprensa no Parlamento, Hélder Amaral começou por exibir as declarações do secretário de Estado das Infraestruturas, prestadas na comissão de Economia, esta semana, em que garantia ter havido um reforço das inspecções à aviação civil em 2016. Um retrato que, segundo o deputado “não se confirma”, tendo em conta que o regulador europeu, o EASA, retirou licenças a 12 dos 18 inspectores da ANAC por falta de inspecções suficientes. Hélder Amaral quer saber “quanto custa” a requalificação destes profissionais e “por que é que foram feitas tão poucas inspecções em 2016”.

O deputado e também presidente da comissão parlamentar de Economia revela ainda existir uma outra irregularidade relativamente aos aviões A340 e A300 que já ultrapassaram as 100 mil horas de voo, as que são permitidas por lei. Foi concedida uma licença para voarem por mais 60 dias, mas “já foi ultrapassada”, segundo Hélder Amaral, citando o regulador europeu que questionou a ANAC sobre a matéria. O deputado garante, no entanto, que “não está em causa a segurança” destes aviões da TAP, mas sim “procedimentos que não estão conformes à lei”.

Mas pede que o secretário de Estado explique no Parlamento as “desconformidades” e também o anúncio da vinda a Portugal do regulador mundial, o ICAO, em Setembro deste ano para uma “inspecção geral” depois de já ter estado em território nacional no ano passado. “O país não pode perder a boa imagem de ter as melhores práticas” na fiscalização da aviação, tendo em conta o turismo, afirmou o deputado.

