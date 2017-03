Ameaça de bomba na cidadã alemã que cancelou visita de ministro turco

O edifício da câmara municipal de Gaggenau, no distrito de Rastatt, na Alemanha, foi evacuado na manhã de sexta-feira devido a uma ameaça de bomba. A ameaça surge depois de a visita do ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag, ter sido proibida e cancelada, avança a agência Reuters.

O discurso do governante turco inserir-se-ia na campanha pela introdução de alterações à Constituição turca, alterações essas que prevêem dar mais poder ao Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, através de um referendo agendado para Abril.

"Não sabemos quão séria é esta ameaça", admitiu à imprensa o presidente da câmara da cidade alemã, Michael Pfeiffer, citado pelos meios de comunicação locais.

A cidade alemã de Colónia tinha previsto um evento semelhante para este sábado, com a presença do ministro da Economia turco, Nihat Zeybekçi, que foi também cancelado. O cancelamento dos eventos foi criticado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros turco, que pediu uma reunião com o embaixador alemão na capital turca.

A câmara de Gaggenau, no Estado federado de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, justificou a decisão do cancelamento do discurso do político turco através de um comunicado, invocando que o número de visitantes esperados era superior às infraestuturas disponíveis e por isso, por razões de segurança, não poderia ser realizado, não apresentando um local alternativo para a realização do encontro.

"Devido ao facto de o evento ter despertado interesse além das fronteiras da região, a cidade conta com uma grande afluência de público, perante a qual o espaço do pavilhão de Bad Rotenfels, os parques de estacionamento e os acessos são insuficientes", argumentou a autarquia.

A proibição surge no meio de fortes tensões entre os dois países, depois de o Governo turco ter detido o jornalista alemão (com dupla nacionalidade turca), Deniz Yücel, correspondente na Turquia do jornal alemão Die Welt. O jornalista é acusado de propaganda do terrorismo e apelo ao ódio. A oposição turca e as organizações defensoras dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, condenam a detenção do jornalista, que consideram um ataque à liberdade de expressão, cita o The Guardian.

Mathias Döpfner: WIR SIND DENIZ – Warum es guten, unabhängigen, also kritischen Journalismus braucht #FreeDeniz https://t.co/ToZ6d4F6cB pic.twitter.com/gatxwvA2dx — WELT (@welt) February 28, 2017

