Offshores: Presidente do STI diz que transferências aconteceram durante mandato de Brigas Afonso

Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, acredita que os primeiros valores elevados de transferências para paraísos fiscais que não foram devidamente controladas pelo fisco coincidem no tempo com a chegada de António Brigas Afonso à direcção da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), escreve o Jornal de Negócios, esta sexta-feira, no dia em que o ex-director da AT é ouvido no Parlamento, a propósito das transferências ocultas no valor de dez mil milhões de euros.

Segundo Paulo Ralha foi à data da tomada de posse de Brigas Afonso que "um montante muito elevado ficou omisso". Sem adiantar valores, Paulo Ralha diz que outros se seguiram depois, mais ou menos na mesma altura em 2014. "Pelos dados que nos chegaram, as transferências ocultas são sobretudo dessa data", explica.

"Se houve um erro foi humano, resta saber se houve dolo ou apenas negligência", disse ao Jornal de Negócios.

Antes de António Brigas Afonso, a tutela da pasta era José Azevedo Pereira, que na passada semana atribuiu a responsabilidade pela não publicação das estatísticas sobre as transferências para offshores a Paulo Núncio, então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF).

Sobre o mandato de Azevedo Pereira, Paulo Ralha reconhece a existência de valores que não foram alvo de qualquer tratamento por parte do Fisco, mas sublinha que correspondem a quantias pequenas. "Entre os dados brutos da declaração modelo 38 [enviada pelos bancos com as transferências para offshores] e os dados enviados para tratamento há omissões de transferências de valores relativamente reduzidos, o que pode ser compreensível para que não se perca tempo com operações pouco significativas", justifica ao jornal de economia.

