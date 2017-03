Governo vai buscar mais cinco milhões em taxas às empresas de telecomunicações

O presidente da Nos, Miguel Almeida, revelou esta sexta-feira que a empresa já foi avisada que vai ter de pagar mais pela utilização do espectro radioeléctrico este ano. A portaria que define o valor do aumento do custo do espectro ainda não foi publicada, mas o PÚBLICO apurou que está em causa uma subida de pelo menos cinco milhões de euros.

“As taxas de espectro vão subir, é algo que lamentamos profundamente, até porque houve um leilão de espectro em 2012” a que os operadores concorreram com base em regras que vão ser alteradas novamente, afirmou o gestor, na apresentação das contas anuais da Nos. “A portaria ainda não está publicada, mas recebemos indicações oficiais nesse sentido, portanto já não estamos no campo da especulação”, adiantou Miguel Almeida.

O gestor lembrou que este é o “segundo aumento das taxas de espectro em três anos”. Isto porque, em 2014, o Governo PSD/CDS aumentou as taxas em dez milhões de euros, um valor que todos os anos reverte, na íntegra, para o Tesouro.

Considerando esta parcela adicional de dez milhões, no ano passado, as empresas de telecomunicações pagaram um total de 49,5 milhões de euros pelo uso das frequências radioeléctricas por onde se propagam as telecomunicações.

Este aumento já tinha sido posto na mesa pelo Governo no ano passado. Como o PÚBLICO noticiou, o Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas chegou a pedir à Anacom, antes da aprovação do Orçamento do Estado, que a entidade reguladora realizasse um parecer a enquadrar um agravamento de cinco milhões de euros das taxas de espectro.

Um pedido que a Anacom, presidida por Fátima Barros, recusou, considerando que os operadores têm de dar resposta a necessidades crescentes de investimento devido aos objectivos que estão a ser definidos a nível europeu para o sector das telecomunicações.

Foi com uma portaria publicada no último dia de 2013 (e assinado pelo antigo secretário de Estado da tutela Sérgio Monteiro), que se aumentou o preço de cada megahertz pago pelos operadores para 82 mil euros, assegurando, desde então, um encaixe adicional de receita para o Estado de dez milhões.

