Rui Vitória e os árbitros: "Quem mandou pedras, não pode agora esconder as mãos"

Tem sido um tema recorrente ao longo desta época (e de tantas outras) e nesta semana ganhou dimensão extra devido aos actos de vandalismo que tiveram por base a arbitragem no Estoril-Benfica. Chamado a pronunciar-se sobre o clima de tensão que tem envolvido os árbitros, o treinador dos "encarnados" deixou um recado: "Quem mandou as pedras, não esconda as mãos agora".

Rui Vitória, que já foi castigado na sequência de protestos junto da equipa de arbitragem após o V. Setúbal-Benfica, tem passado a mensagem de alguma contenção no discurso e, nesta sexta-feira, reforçou o apelo: "Raramente falo de arbitragem e quando falei foi mais num sentido elogioso. Não podemos falar constantemente de arbitragem. Eu tenho as minhas mãos aqui em cima e estou à vontade. As pessoas sabem o que estão a fazer e sabem a responsabilidade que têm".

Apelando a uma atitude mais contida da parte de todos os agentes do futebol, o técnico ribatejano deixou uma breve nota sobre as mensagens deixadas nas paredes do restaurante do pai do árbitro Jorge Ferreira: "Percebem agora por que falei, há uns tempos, da importância de uma mensagem de um clube para o exterior. Sei a importância que temos para com as nossas massas adeptas e sei muito bem quando tenho de passar uma mensagem. Aliás, sempre mais no sentido conciliador do que noutro sentido. Percebem agora por que temos de ter cuidado com o que dizemos", concluiu.

O mote para a conferência de imprensa foi o embate de sábado com o Feirense, no Estádio Marcolino de Castro, e Rui Vitória não quis deixar de fazer uma apreciação positiva do adversário: "É uma equipa que mudou de treinador, que tem feito um desempenho muito bom. Veio de um escalão abaixo e soube manter a organização, mesmo com percalços nos resultados. Quero dar uma palavra de apreço ao treinador por já ter feito mais de metade dos pontos que têm".

Para o embate em Santa Maria da Feira, relativo à 24.ª jornada da Liga, o Benfica não poderá contar com Nelson Semedo (castigado), perfilando-se André Almeida como o mais sério candidato à vaga no lado direito da defesa. No meio-campo, persiste a dúvida em torno da utilização de Fejsa, até porque a deslocação a Dortmund surge já na próxima semana, enquanto no ataque a condição física de Jonas poderá adiar mais uma vez o seu regresso à titularidade.

Seja qual for a opção de Rui Vitória, do lado contrário deverá encontrar Flávio Santos, que deve retomar a titularidade ao lado de Luís Rocha no eixo da defesa do Feirense. No meio-campo, o técnico Nuno Manta está obrigado a encontrar uma alternativa ao castigado Luís Aurélio, surgindo Ricardo Dias como o mais forte candidato.

"O Benfica é muito forte, individual e colectivamente. Tem 57 pontos, duas derrotas e três empates, o que implica ser uma equipa que estuda muito bem os adversários e muito bem preparada pelo seu treinador. Este jogo não vai fugir a essa regra", perspectivou o técnico do Feirense, actual 13.º classificado do campeonato.

