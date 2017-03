O soccer está a ganhar uma identidade própria

Não haverá país no mundo que tenha feito tantas experiências com o futebol como os EUA, desde os jogos sem empates, os penáltis em corrida, até à importação de equipas inteiras e à contratação de “estrelas” semi-retiradas. Houve muitas loucuras nas últimas décadas, algumas recentes (a contratação de David Beckham, por exemplo), mas têm sido cada vez menos. Os norte-americanos podem ainda não ser tão loucos pelo futebol como são pelo futebol americano, o basebol, as corridas NASCAR ou o hóquei no gelo, mas alguma coisa está a funcionar na Major League Soccer (MLS), cuja 22.ª temporada se inicia nesta sexta-feira. As assistências estão a crescer, o número de equipas vai aumentando e, mesmo sem conseguir competir com outros destinos mais endinheirados, lá vai conseguindo atrair algum talento internacional que não está à beira do prazo de validade.

Aos 37 anos, Andrea Pirlo continua na MLS e nos New York FC (é o segundo jogador mais velho da liga, atrás do guarda-redes Tim Howard), mas jogadores com o perfil do médio italiano (e de Kaká e Villa, que também continuam) são cada vez menos no principal campeonato dos EUA, que deixou de contar com Steven Gerrard, Frank Lampard, Didier Drogba ou Robbie Keane. Esta já não é a regra da liga norte-americana, cujos chamados “designated players” (jogadores contratados à margem do tecto salarial, geralmente com salários mais altos e que exigem que se pague pela sua transferência) são mais novos e com menos (ou nenhum passado) no futebol internacional. Para a nova época, foram contratados 13 jogadores nestas condições, apenas um deles com mais de 30 anos, e quase todos da América do Sul.

Mais equipas querem entrar

Isto não quer dizer que não haja alguns nomes reconhecíveis nos plantéis das 22 equipas da MSL. O internacional italiano Sebastian Giovinco, por exemplo, tem tido épocas muito produtivas no Toronto FC desde que saiu da Juventus (onde não era primeira opção) em 2015 — leva 39 golos em 61 jogos, ele que nem é um ponta-de-lança puro. E, segundo o seu agente, está muito satisfeito por jogar na MLS, tendo recusado uma oferta milionária de um clube chinês. Ou seja, quando um internacional italiano de 30 anos recusa um ordenado anual de dez milhões, é porque a MLS é cada vez menos um destino para jogadores em pré-reforma. E Fredy Montero, por seu lado, é um jogador com passado no futebol português (duas épocas e meia no Sporting) e nos EUA (quatro anos nos Seattle Sounders) que o Vancouver Whitecaps conseguiu convencer a sair do futebol chinês.

Estes não são os únicos sinais de que a MLS, uma liga sem subidas e descidas de divisão tal como as outras grandes ligas como a NBA ou a NFL, está a estabilizar num percurso ascendente e sustentado. Esta 22.ª temporada tem 22 equipas (em 1996, a primeira época, eram dez), duas delas novas (Atlanta United e Minnesota United), e já tem mais duas prontas a entrar, uma em 2018 (Los Angeles FC) e outra em 2019 (em Miami, com David Beckham como um dos proprietários). E dos 22 estádios utilizados pelas equipas, mais de metade foram feitos a pensar no futebol (15, com a inauguração de mais quatro prevista para os próximos dois anos), quase todos com relva natural (18) e com capacidades entre 18 mil lugares (San Jose) e os 69 mil (Seattle).

22 mil é a média de espectadores nos estádios

E não se pense que estes estádios estão vazios. Em 2016, a MLS teve uma média de espectadores por jogo a rondar os 22 mil, o que a coloca em sétimo lugar a nível mundial, à frente, por exemplo, da liga francesa (21 mil), da liga argentina (19 mil) e quase ao nível da Série A italiana (um pouco acima dos 22 mil) — em 2015-16, a liga portuguesa teve uma média de quase 11 mil por jogo. E há várias equipas que apresentam médias à “europeia”, como os Seattle Sounders, actuais campeões da MLS, que têm uma média superior a 40 mil nos últimos cinco anos — o FC Dallas, equipa no lugar mais baixo deste ranking, teve uma média de 14 mil por jogo em 2016. E veja-se o caso do Atlanta United FC, uma das equipas novas. Antes de disputar um único jogo, já vendeu 30 mil lugares de época.

Claro que o soccer não tem o mesmo estatuto de outros desportos mais consolidados e as transmissões televisivas têm um alcance limitado (os jogos não são transmitidos a nível nacional, só para os mercados locais), sendo que a MLS tem ainda de disputar o espaço com os jogos de outras ligas com mais apelo — os dois jogos da final do torneio Apertura da liga mexicana entre o America e o Tigres teve uma audiência combinada nos EUA de 6,1 milhões de espectadores; a final da MLS de 2016 teve dois milhões de espectadores.

