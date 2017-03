Melo Gouveia bem a abrir no Tshwane Open

Ricardo Melo Gouveia colocou-se na quinta-feira em boa posição de poder passar hoje o seu segundo cut da época do European Tour, o primeiro desde o 23.º lugar no Abu Dhabi HSBC Championship – entretanto foi eliminado nos quatro torneios seguintes – Qatar, Dubai, Malásia e Joanesburgo.

O representante do ACP Golfe terminou a primeira volta do, de 1,2 milhões de euros em prémios monetários, no grupo dos 33.º classificados, com 69 pancadas, 2 abaixo do par do Pretoria Country Club, na África do Sul.

Jogando num grupo com o sueco Rikard Karlberg e o sul-africano Titch Moore, o n.º 1 português marcou 4 birdies e 2 bogeys.

Filipe Lima, que terminou com 1 eagle, só está a 1 pancada do cut provisório, em 66º empatado, com 71 (Par).

No Tshwane Open lideram três jogadores com 6 abaixo do Par (65), o sueco Alexander Bjork, o sul-africano Haydn Porteous e o francês Grégory Havret.

