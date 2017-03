Jogadores estrangeiros são quase metade da MLS

Ao contrário de todas as outras ligas profissionais do mosaico desportivo norte-americano, a Major League Soccer depende muito do talento importado para se manter competitiva. E numa era em que o Presidente Donald Trump procura limitar a entrada de estrangeiros na fronteira a sul dos EUA e de determinados países de maioria muçulmana, os jogadores nascidos fora dos EUA e do Canadá são quase metade do total. Há muitos mexicanos, mas também há um internacional iraquiano e um internacional iraniano, ambos nascidos em território norte-americano.

PUB

Tal como nas questões das transferências e do tecto salarial, o limite de estrangeiros na MLS também é uma questão complexa. São 176 vagas para jogadores internacionais que são divididas pelas 22 equipas, o que, à partida, dá oito vagas por equipa, que pode negociar essas vagas com outra equipa, seja através de troca de jogadores, dinheiro ou jogadores a eleger no draft, sendo que, para efeitos futebolísticos, não são considerados estrangeiros aqueles que têm dupla nacionalidade, os que têm autorização de residência (green card), ou que beneficiem de um estatuto especial (refugiados, asilo político).

Dos 555 jogadores listados pela MLS até há última semana, segundo as contas da revista FourFourTwo, 267 nasceram nos EUA, 29 nasceram no Canadá e 259 nasceram fora destes dois países, sendo que alguns destes jogadores nascidos fora destes dois países têm dupla nacionalidade e, dentro deste grupo, alguns são internacionais, ou pelo Canadá, ou pelos EUA. Na última convocatória da selecção dos EUA, por exemplo, há vários jogadores nascidos fora do país, como Juan Agudelo (Colômbia), Benny Feilhaber (Brasil) e Darlington Nagbe (Libéria).

PUB

Com o muro na fronteira com o México ainda por construir e as restrições de entrada dos EUA a nacionais de vários países muçulmanos suspensas, os plantéis das equipas da MLS ainda não sofreram com isto, mas há, pelo menos, um caso de um jogador que apresentou a política de Trump para a imigração como uma das razões para não querer jogar nos EUA. O caso foi contado na Sports Illustrated por Grant Wahl, um dos mais conhecidos jornalistas norte-americanos de soccer. Wahl não identificou o jogador, nem a equipa, e escreveu que o futebolista não era de nenhum dos sete países alvo da proibição (Irão, Iraque, Sudão, Síria, Líbia, Somália e Iémen), mas que era muçulmano e que não se iria sentir seguro nos EUA.

Entre este numeroso contingente internacional estão quatro jogadores portugueses. Já não estará lá (por enquanto) o experiente defesa José Gonçalves, que passou as últimas quatro épocas nos New England Revolution (e foi eleito o melhor defesa em 2013), mas chegam à MLS em 2017 João Pedro, um médio de 23 anos que fez toda a carreira no Vitória de Guimarães e que vai jogar nos californianos dos LA Galaxy (onde já esteve Abel Xavier), e Gerso Fernandes, extremo nascido na Guiné-Bissau e que representava o Belenenses. Estes dois juntam-se a Rafael Ramos (Orlando City) e João Meira (Chicago Fire). Para além dos quatro portugueses, há outros velhos conhecidos do futebol português, como o francês Aurelien Collin (New York Red Bulls), antigo defesa do Vitória de Setúbal, ou os ex-sportinguistas Diego Rubio (Sporting Kansas City), Freddy Montero (Vancouver Whitecaps) e Oguchi Onyewu (Philadelphia Union).

PUB

PUB