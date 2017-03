Fernando Torres descansa adeptos, afirmando que tudo não passou de um susto

O futebolista internacional espanhol Fernando Torres, jogador do Atlético de Madrid, descansou os seus seguidores, afirmando que o se passou quinta-feira no reduto do Deportivo, em jogo da Liga espanhola, foi só um “susto”.

“Muito obrigado a todos o que se preocuparam comigo e pelas vossas mensagens de ânimo. Foi só um susto, espero voltar rapidamente”, escreveu o avançado colchonero nas redes sociais, a partir do Hospital HM Modelo, na Corunha.

Fernando Torres sofreu um “traumatismo crânio-encefálico” depois de um choque com Alex Bergantiños, mas o seu estado de saúde está “estável”, embora tenha passado a noite no hospital, "sob observação dos médicos”, informou o clube espanhol através da rede social Twitter.

Perto do final da partida, que terminou empatada 1-1, Torres e Bergantiños chocaram, com o jogador dos colchoneros a cair inanimado no relvado.

Colegas do Atlético de Madrid impediram que o avançado engolisse a língua durante o período em que não estava consciente, tendo o jogador sido transportado para o hospital depois de ser assistido em pleno relvado.

No hospital, Torres foi submetido a uma “TAC ao crânio e cervical”, que determinou que “não há alterações ou lesões traumáticas”, segundo informou o Atlético de Madrid, na sua última actualização do estado clínico do jogador.

