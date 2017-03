Um “novo” Adu brilha em Vancouver e o “velho” Adu talvez vá para a Polónia

Chamaram a Freddy Adu o novo Pelé (a começar no próprio Pelé) quando este era um miúdo de 15 anos a dar os primeiros toques na Major League Soccer. Mas o futuro ex-prodígio (e eterno craque do Football Manager) não podia ter passado mais ao lado dessa carreira milagrosa e, em 2017, o jovem veterano de 27 anos ainda não tem clube. Talvez vá jogar para a segunda divisão polaca, mas não é certo. Enquanto Adu não encontra o 14.º clube da sua carreira, há outro fenómeno quase tão precoce como Adu a despontar na MLS.

Chama-se Alphonso Davies, estreou-se com profissional aos 15 anos pelos Vancouver Whitecaps e já está na mira do Manchester United e do Liverpool. Tal como Adu, Davies nasceu em África, na Libéria, mas foi viver para Edmonton, no Canadá, aos cinco anos. Em 2015 foi para Vancouver, onde cumpriu um período de aprendizagem e, no ano seguinte assinou um contrato profissional. Começou a dar nas vistas na equipa secundária dos Whitecaps e foi imediatamente promovido à equipa principal, pela qual cumpriu 15 jogos e marcou um golo.

Davies é tido como um avançado rápido e tecnicista, mas a equipa canadiana não quer colocar demasiadas expectativas no jovem para evitar que se repita a triste história de Adu. O norte-americano teve os olhos do mundo em cima dele desde cedo, começou a ganhar muito dinheiro, mas “rebentou” quando se mudou para o futebol europeu. Não se impôs no Benfica, nem em nenhum dos outros clubes que se seguiram (com a excepção de um breve retorno à MSL). Há cerca de um mês esteve à experiência nos Portland Timbers, da MLS, mas não passou disso.

