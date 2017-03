Ederson convocado para a selecção brasileira

O guarda-redes Ederson, um dos jogadores mais influentes do Benfica, foi nesta sexta-feira convocado pelo seleccionador brasileiro Tite para a dupla jornada de qualificação para o Mundial 2018, frente ao Uruguai e ao Paraguai.

PUB

Ederson, de 23 anos, pode estrear-se em representação do seu país, depois de ter sido dispensado da equipa brasileira que disputou a Copa América de 2016 pelo seleccionador da altura – Dunga -, por se ter lesionado.

O guarda-redes do Benfica foi observado por Cláudio Taffarel e Sylvinho, adjuntos de Tite, no recente encontro com o Borussia Dortmund, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que a equipa lisboeta venceu por 1-0, muito por força da exibição de Ederson, que defendeu, inclusive, um penálti.

PUB

O Brasil, líder da zona sul-americana de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018, pode assegurar o apuramento matemático para a fase final após os confrontos com o Uruguai, em Montevideu, e o Paraguai, em São Paulo, marcados para 23 e 28 de Março, respectivamente.

PUB

PUB