Portugal acolheu 1085 refugiados ao abrigo do programa da UE

Portugal recebeu 1085 refugiados, até 28 de Fevereiro, ao abrigo do programa de recolocação da União Europeia (UE), de um total de 13.546, divulgou esta quinta-feira a Comissão Europeia.

Dos 1085 refugiados já recebidos por Portugal, 810 são oriundos de campos na Grécia e 275 da Itália. No total dos 28 Estados-membros, foram recolocadas 9610 pessoas a partir da Grécia e 3936 de Itália.

A França, com um total de 2758 pessoas, foi o país que mais refugiados acolheu desde o lançamento do programa de recolocação, em Setembro de 2015, tendo 2476 vindo de campos na Grécia e 282 de Itália. A Alemanha, com um total de 2626 (1556 da Grécia e 1070 de Itália) é o segundo país com maior número de recolocações.

No que respeita à reinstalação de pessoas que estão em campos localizados em países terceiros, Portugal recebeu apenas 12, numa tabela liderada pelo Reino Unido (2200 pessoas) e pela Áustria (1643), países que, por seu lado, não acolherem refugiados no programa de recolocação.

