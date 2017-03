Mãe poderá ter de esperar vários meses para voltar a ver o filho

Uma mãe que foi informada pelo tribunal de Sintra que teria de pagar para ver um dos dois filhos, gémeos, que lhe foram retirados há cinco anos quando tinham apenas quatro meses, deverá ter de esperar vários meses para conseguir voltar a ver de novo a criança. Quem o diz é o advogado que representa a mãe, Gameiro Fernandes, na sequência de uma posição assumida no processo pela ComDignitatis, a associação nomeada pelo tribunal para avaliar os encontros supervisionados entre o menino, agora com cinco anos e à guarda de uma irmã mais velha, e a mãe.

Os dois estiveram juntos no início do mês passado, mas na sequência da denúncia pública que a mãe fez de que teria que pagar 60 euros para ver o filho durante uma hora, a ComDignitatis enviou uma carta ao tribunal considerando não haver condições para continuar a intervenção. Na missiva, a associação alega que a notícia do PÚBLICO criara “no cidadão médio um juízo de suspeição sobre o funcionamento da ComDignitatis, deixando, assim, de existir condições para que esta associação continue a intervenção solicitada por esse tribunal”.

Na sequência desta posição, a juíza que acompanha o processo declarou, na semana passada, “cessada” a intervenção da ComDignitatis, solicitando às equipas técnicas que assessoram o tribunal nestes casos que indiquem uma outra entidade. Gameiro Fernandes indigna-se com a situação: “Esta mãe estava há dois anos sem ver o filho e agora, por ter denunciado que lhe foi pedido um pagamento, ficará seguramente mais seis meses sem o conseguir ver”. Este é o tempo que o advogado estima ser necessário para uma nova entidade ser nomeada, inteirar-se do caso e estar em condições de marcar um novo encontro.

Pagar para ter dois técnicos

A visita, pressupunha a presença de dois técnicos, com um encargo de 30 euros/hora cada, informava a ComDignitatis. A associação explicava ao tribunal, em Novembro de 2016, que esse encargo seria acrescido de 25 euros por técnico e hora, “no caso de serem precisas reuniões prévias de preparação da mãe e da criança”. A juíza notificou a mãe para dizer se concordava e esta, com receio de continuar sem ver o filho, aceitou pagar.

A ComDignitatis tinha-se mostrado "disponível" por que tinha “licenciamento para o fazer” a análise pedida. No entanto, acrescentava, que o protocolo que tinha com a Segurança Social “não abrange esta resposta, o que implica um custo para a execução do acompanhamento.”

Na carta que enviou em Fevereiro ao tribunal, uns dias depois da notícia do PÚBLICO, a ComDignitatis sublinha que não “pediu ou recebeu da mãe” ou do seu advogado “qualquer quantia em dinheiro para prestar a intervenção solicitada” nem “se recusou a prestar o acompanhamento se a mãe não pagasse”. Gameiro Fernandes confirma que quando a mãe quis pagar a visita, os técnicos lhe transmitiram que essas questões logísticas eram com a secretaria e que esta a contactaria, o que até agora não aconteceu. No entanto, o advogado realça que o encontro só foi marcado depois da mãe ter aceitado o orçamento feito pela associação relativo ao custo da visita. O PÚBLICO tentou contactar, sem sucesso, a presidente da ComDignitatis.

