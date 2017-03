GNR realiza operação para sinalizar idosos a viver sozinhos ou isolados

A GNR anunciou nesta quinta-feira que está a realizar, durante o mês de Março, a operação “Censos Sénior 2017”. No ano passado, no âmbito da mesma iniciativa, foi possível identificar 43.322 idosos a viver sozinhos ou isolados em todo o país ou ainda “em situação de vulnerabilidade fruto de limitações físicas e/ou psicológicas”.

Desde 2011 que a Guarda Nacional Republicana realiza todos os anos a operação “Censos Sénior” para identificar a população idosa que vive sozinha ou isolada, além de actualizar os registos e identificar novas situações. Em seis anos, o número de idosos sinalizados quase que triplicou, passando dos 15.596, em 2011, para os 43.322, em 2016.

Durante a operação, a GNR realiza igualmente acções de sensibilização junto dos idosos para que esta população adopte comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes.

Aquela força de segurança indica também que os militares da GNR envolvidos na operação vão divulgar conselhos de segurança relativamente à entrada em circulação, a 4 de Abril, da nova nota de 50 euros.

No âmbito desta operação junto da população idosa, a GNR vai ainda divulgar o programa “Residência Segura”, que permite “recolher os elementos necessários para a elaboração do mapa da região com a localização georreferenciada de todas as residências aderentes ao projeto”.

De acordo com a corporação, esta identificação geográfica torna-se eficaz nas acções de patrulhamento e de vigilância, tornando “mais célere a resposta em casos de urgência”.

