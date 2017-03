Chuva e descida das temperaturas pelo menos até domingo

A chuva regressa na sexta-feira a Portugal continental e mantém-se pelo menos até domingo, prevendo-se também uma descida das temperaturas entre três e sete graus Celsius, adiantou à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

PUB

“Hoje vai ser um dia marcado apenas por alguma nebulosidade e períodos de chuva fraca e pouco frequente a norte do Cabo Mondego (…). Amanhã [sexta-feira], o cenário vai mudar com a aproximação de uma superfície frontal de actividade moderada a forte que vai trazer períodos de chuva, sobretudo nas regiões do Norte e Centro”, disse.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta chuva vai ser forte até meio da manhã e pode ser acompanhada de granizo e trovoadas.

PUB

“Esta chuva será temporária e forte até meio da manhã e, depois, gradualmente vai passar a regime de aguaceiros com a entrada de ar mais frio”, explicou.

Maria João Frada adiantou também que esta superfície frontal vai provocar uma descida significativa das temperaturas mínimas e máximas e será acompanhada de vento forte no litoral e nas terras altas com rajadas da ordem dos 70/80 quilómetros por hora.

“A chuva intensa vai depois passar a aguaceiros que serão de neve em cotas de 1000/1200 metros durante a noite e de 800/600 metros a partir da manhã nas regiões do Norte e Centro. De realçar que poderá nevar na região Sul, na serra de S. Mamede”, disse.

No que diz respeito ao fim-de-semana, a meteorologista indicou que no sábado estão previstos períodos de chuva na região Sul, sendo pouco frequente no norte, e no domingo vai atingir as regiões do norte e centro.

“Durante o fim de semana vamos ter, em especial nas regiões do Norte e Centro, temperaturas mínimas muito baixas, com descidas entre três e seis graus. As máximas podem descer entre três a sete graus, sobretudo nas regiões do interior”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo Maria João Frada, as temperaturas mínimas vão variar entre -1 e nove graus e as máximas não vão ultrapassar os 12/13 graus, com excepção do Algarve com 14/15.

“De realçar ainda que a partir de sexta-feira à tarde está prevista agitação marítima com ondas que vão aumentar para os 04/05 metros na costa ocidental até à madrugada de sábado”, disse.

A meteorologista do IPMA salientou ainda que a chuva deverá manter-se em Portugal continental pelo menos até domingo.

PUB

PUB