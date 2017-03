PSD propõe grupo de trabalho para rever lei do financiamento dos partidos

O PSD propôs esta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho no âmbito da primeira comissão para, com base nas propostas deixadas na quarta-feira pelo presidente do Tribunal Constitucional (TC), Manuel Costa Andrade, elaborar um guião de propostas de alterações à lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais que permita proceder a uma revisão da lei a tempo das eleições autárquicas deste Outono.

Isso mesmo foi anunciado pelo deputado Carlos Abreu Amorim aos jornalistas no Parlamento. O social-democrata louvou a atitude dos responsáveis máximos do TC, que foram à Assembleia da República deixar as suas "preocupações com alguma escassez de meios e incongruências da lei que mostram a necessidade premente de alterações legislativas". Abreu Amorim diz que foi um "excelente pontapé de saída para dar início a uma processo de revisão" da legislação.

Questionado pelos jornalistas, o deputado do PSD contou que Costa Andrade realçou preocupações ligadas à "transparência das contas das campanhas e dos partidos políticos e da exequibilidade dos objectivos [de fiscalização] previstos na lei que, por escassez de meios ou por entropias da lei" não se conseguem aplicar na prática.

Trata-se de questões como as contas dos grupos parlamentares, assim como a separação entre os grandes eventos partidários de eventos da actividade normal quotidiana dos partidos, e a necessidade de transparência na prestação de contas, enumerou, realçando que são estas, mais do que as contas das campanhas, que levantam mais preocupações e dificuldades práticas à Entidade das Contas.

Por seu lado, o socialista Filipe Neto Brandão disse acreditar que os partidos se consigam entender em tempo útil até às autárquicas, uma vez que na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi "consensualmente reconhecida a pertinência" das preocupações do presidente do TC, Manuel da Costa Andrade, e do seu vice, João Caupers.

O deputado acrescentou que foram deixadas sugestões sobre alteração de normas sobre a tramitação dos processos, encurtando prazos dos vários passos, de forma a agilizá-los e torná-los mais rápidos, e que as várias bancadas se mostraram dispostas a apoiar o reforço dos meios da Entidade das Contas.

